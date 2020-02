Mehmet Şimşek: İnşallah dünya ticaret savaşına gitmez

Gürkan DURAL-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Amerikan yönetiminin son dönemde ticari alanda aldığı kararlarların, bir ticaret savaşına dönüşmemesi temennisinde bulunarak, “Amerikan yönetimi kendi inşa ettiği kurala dayalı, çok taraflı, İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan aslında dünyanın da şu an itibariyle menfaatine gördüğümüz yapıyı hırpalıyor. Tabii küresel ticari savaşların eşiğinde miyiz endişesi doğuruyor. Ümit ederiz ki Amerikan yönetimi bunu bir müzakere taktiği olarak yapıyor ve gerçekten dünya ticaret savaşına gitmez, çünkü o her kesimi olumsuz etkiler. İnşallah dünya böyle bir yanlış patikaya girmez” dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, iş insanlarıyla toplantı yapmak üzere geldiği Bursa’da, toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yarın yapılacak seçimlerle ilgili konuşan Başbakan Yardımcısı Şimşek, “Çok önemli bir kararın arifesindeyiz. Çalıştık, son gün çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah ülkemizin yeniden bir sıçrama sağlaması için ertesi günden itibaren hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde güçlü bir şekilde çalışmaya devam edecek. Bizim beklentimiz bu yönde. Yeni bir 5 yıllık perspektif. Zaten ekonomide birazdan iş alemimizle istişare edeceğiz. Yeniden dengelenme sürecindeyiz. Dış talebin destek olduğu, iç talebin bir miktar yumuşayacağı cari açık, enflasyon gibi dengesizliklerin giderileceği, yönetilebilir noktaya geldiği bir dönemin içerisindeyiz. Para politikasında güçlü adımlar attık, maliye politikası için endişeler yersiz. Yapısal reformlarla da bu süreci güçlendireceğiz. Dolayısıyla inşallah ülkemiz bu yeni 5 yıllık bir perspektifle, yeni sıçramanın da sağlam temeller üzerine inşa edildiği bir dönemin başında olacağız” dedi.

\'KÜRESEL BİR TİCARET SAVAŞI OLURSA, BİZE ETKİSİ SINIRLI OLACAK\'

Son dönemde Amerikan hükümetinin ticari alanda attığı adımların küresel bir ticaret savaşına dönüşmemesi temennisinde bulunan Mehmet Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Maalesef Amerikan yönetimi kendi inşa ettiği kurala dayalı, çok taraflı, İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan, aslında dünyanın da şu an itibariyle menfaatinde gördüğümüz yapıyı şu anda hırpalıyor. Tabii küresel ticari savaşların eşiğinde miyiz, endişesi doğuruyor. Bu tabii, eğer gerçekten oraya giderse olumsuz ama şunun net olarak altını çizeyim, Amerika bizim çok önemli bir ticari ortağımız değil. Amerika önemli bir ülke. Önemli bir müttefikimiz. Anlaşamadığımız konular var, ama genel olarak Amerika önemli bir ülke, ama ticaret açısından, özellikle de otomotiv ihracatı açısından en az etkilenecek ülkelerden bir tanesi Türkiye’dir. Onun için o konuda, Türkiye’ye ilişkin bir endişeye gerek yok. Ama genel anlamda havayı bozan küresel ticaret savaşları, hakikaten zaten son dönem piyasalarda yaşanan dalganın esas sebebi küresel ticaret savaşlarına ilişkin endişelerdir. Umut ediyoruz ki; bu bir müzakere taktiğidir. Yani dünya şu anda anlamakta zorluk çekiyor. Ümit ederiz ki Amerikan yönetimi bunu bir müzakere taktiği olarak yapıyor ve gerçekten dünya ticaret savaşına gitmez, çünkü o her kesimi olumsuz etkiler. Ama eğer öyle bir risk ortaya çıkarsa, bizim ana pazarımız Avrupa Birliği’dir. Avrupa Birliği şu anda dünyada kurala dayalı anlaşmalara dayalı çok taraflı sistemin en güçlü savunucusudur. Bizim Avrupa Birliği ile gümrük birliğimiz var. Ben inanıyorum ki; bu seçim belirsizliği ortadan kalktıktan sonra biz Avrupa Birliği ile gümrük birliğinin daha da kapsamının güncellenmesini sağlayacağız. Hem Türkiye’nin Avrupa’ya, Avrupa’nın da Türkiye’ye ekonomik anlamda ihtiyacı var. Onun için ilişkilerimiz derinleşecek, gelişecek. O nedenle küresel ticaret savaşlarına gidilse dahi bize etkileri nispeten sınırlı olacak. İnşallah dünya böyle bir yanlış patikaya girmez. Böyle bir yanlıştan dönülür.\"

\'SEÇİMLER, DEMOKRATİK BİR BAYRAM OLACAK\'

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gözlemcilerinin, 24 Haziran sonrası için \'şaibe\' algısı oluşturarak, Türkiye\'de kaos planı yaptığı yönündeki haberlere ilişkin de konuşan Başbakan Yardımcısı Şimşek, “Türkiye hakkında çok şey söylenebilir, ama bu seçimlerin şeffaf, denetime açık ve katılımcı, en güçlü düzeyde demokratik bir bayram olacağı konusunda tereddüt yok. Bütün partiler güçlü bir şekilde sandıkta temsil ediliyor. Süreçler test edilmiş, kanıtlanmış, dünyanın bu anlamda hakikaten en kaliteli süreci bizde. Dolayısıyla tereddüt yok. Çamur tutmaz. Onun için biz çok net olarak yarın milletimiz, karar verecek. Bu kararı verirken Türkiye’nin neredeyse 100 yıla yakın çok iyi tanımlanmış, çok iyi yönetilen, son derece şeffaf, hem bütün partilerin, hem vatandaşlarımızın, hem de küresel denetime açık bir süreçten bahsediyoruz. Onun için hiç o türden yaklaşımlar veya girişimler tutmaz. Milletimiz her şeyi biliyor. Dünya da tabii ki önyargıları bırakırsa, Türkiye’nin mükemmel olduğunda iddiasında değiliz. Ama demokratik sistemin işleyişi konusunda en ufak yanlış bir değerlendirmeye mahal yoktur” ifadelerini kullandı.

