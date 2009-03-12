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Ekonomi

Mehmet Şimşek: IMF esneklik göstermeye başladı

Devlet Bakanı Şimşek, Gelir İdaresi gibi bazı konularda IMF'nin esneklik göstermeye başladığını belirtti.

12 Mart 2009 02:00

Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Gelir İdaresi gibi bazı konularda esneklik göstermeye başladığını belirtti. IMF'nin çapraz vergi denetimini istediğini ifade eden Şimşek, radikal değişikliklerin, Türkiye'ye para girişini ürküterek krizi daha da derinleştirebileceğini, yarardan çok zarar getireceğini kaydetti. 

IMF'den yeni öneriler geldi

IMF'nin geliş tarihi ve yeni önerilerin içeriği belirsiz

Ankara- Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, CNN Türk Televizyonunda, güncel ekonomik gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı.

Şimşek, IMF ile gelinen noktaya ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, IMF'nin görüşmelerin tıkanmasına neden olan iki konuda daha esneklik tanıyacağı görüşünde olduklarını belirterek, bunlardan birisinin Gelir İdaresi konusu olduğunu vurguladı.

Mehmet Şimşek, çapraz vergi denetimi konusunun ise IMF ile halen görüşüldüğünü kaydetti.

"Türkiye'ye uygun bir model olmalı"

Gelir İdaresi konusunda, Türkiye'nin kendine uyan bir modeli bulmasının önemine dikkat çeken Şimşek, ABD veya diğer bir ülkenin Gelir İdaresi modelinin Türkiye'ye aynen monte edilmesinin yarardan çok zarar getirebileceğini, uygulanacak modelin, Türkiye'nin dokusuna uygun bir model olmasını gerektiğini ifade etti.

IMF'nin çapraz vergi denetimini istediğini belirten Şimşek, radikal değişikliklerin, Türkiye'ye para girişini ürküterek krizi daha da derinleştirebileceğini, yarardan çok zarar getireceğini kaydetti.

Gelir İdaresinin güçlendirilmesini kendilerinin de istediğini ve bu yönde adımlar attıklarını kaydeden Şimşek, etkin bir Gelir İdaresinin, daha verimli vergi toplayabileceğini söyledi.

Türkiye'nin, kendi koşulları ve küresel konjonktürle uygun olması halinde IMF ile bir program yapabileceğini belirten Şimşek, ''IMF programının tıkanması, gelen taleplerin, Türkiye'nin ve dünyanın içinde bulunduğu konjonktürle uyumlu olmamasındandır'' şeklinde konuştu.

Mehmet Şimşek, IMF ile bir uzlaşmaya ulaşılması halinde, Türkiye'nin yararına olacak, menfaatlerine uygun ve elini güçlendirecek bir programın yapılacağını ifade etti. Şimşek, yarardan çok zarar getirecek bir programın ise uygulanmayacağını da vurguladı.

IMF ile anlaşılması halinde her şeyin güllük gülistanlık olmayacağını belirten Şimşek, IMF ile yapılacak bir programın döviz ihtiyacını azaltacağını, ancak bu durumun dünyadaki talebi etkilemeyeceğini kaydetti.

Türkiye'nin IMF ile anlaşma yapan ülkelere göre daha az riskli olduğuna dikkat çeken Şimşek, IMF anlaşması yapan Macaristan'ın sanayi üretiminin, aralık ve ocak ayında, Türkiye'den daha kötü bir düzeyde gerçekleştiğini söyledi.

IMF'nin, Türkiye'den, harcamaları kısması ve gelirleri arttırmasını istediğini belirten Şimşek, bunun orta vadede doğru olduğunu ancak, mevcut konjonktürde yanlış olacağını, çünkü IMF'nin çok kısa vadede açığın artabileceğini öngörmesi gerektiğini ifade etti.

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