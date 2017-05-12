Mehmet Şimşek: Hedefimiz enflasyonu yüzde 5'in altına indirmek

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, nisan ayında 11.87'ye yükselen enflasyon oranı ile ilgili olarak olarak yaptığı açıklamada "Hedefimiz enflasyonu yüzde 5’in altına indirmek. Türkiye’de faizler görece güçlü kalmayı sürdürüyor" ifadesini kullandı. Enflasyon oranı mart ayında 11.29'du.

Londra'da bulunan Şimşek, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye demokrasi açısından resesyona girmiyor. Hak ve özgürlükler artacak, hukukun üstünlüğü güçlendirilecek."

Nisan ayında TÜFE'de en yüksek artış yüzde 9,13 ile giyim ve ayakkabı grubunda olmuştu. Çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,26, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,23, lokanta ve otellerde yüzde 0,96 ve ev eşyasında yüzde 0,94 artış gerçekleşmişti.

Nisan ayında düşüş gösteren tek grup yüzde 0,02 ile haberleşme olmuştu.