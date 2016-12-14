Mehmet Şimşek: Halep'ten kaçan 80 bin Suriyeli için çadır kent kurulacak

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Halep'ten kaçanlar için 80 bin kişilik bir çadır kent kurulacağını" duyurdu.

Suriye'nin Halep kentinde ateşkes için devreye giren Türkiye, kenti terk etmek zorunda kalan kişiler için de hazırlık yapıyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yeni bir çadır kent kurulacağını açıkladı.

Şimşek Twitter hesabından İngilizce yaptığı açıklamada, Türkiye'yi "dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke" olarak niteledi; Halep'ten kaçanlar için 80 bin kişilik bir çadır kent kurulacağını duyurdu. Şimşek daha fazla ayrıntı vermedi.

Halep'te Şam yönetiminin dört yıl sonra kontrolü sağlaması sonrası Türkiye devreye girmiş ve Rusya'yla yapılan anlaşmayla ateşkes sağlanmıştı.