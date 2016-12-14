T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mehmet Şimşek: Halep'ten kaçan 80 bin Suriyeli için çadır kent kurulacak

Halep'ten sivillerin tahliye bugün bekleniyor

14 Aralık 2016 09:49

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Halep'ten kaçanlar için 80 bin kişilik bir çadır kent kurulacağını" duyurdu.

Suriye'nin Halep kentinde ateşkes için devreye giren Türkiye, kenti terk etmek zorunda kalan kişiler için de hazırlık yapıyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yeni bir çadır kent kurulacağını açıkladı.

Şimşek Twitter hesabından İngilizce yaptığı açıklamada, Türkiye'yi "dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke" olarak niteledi; Halep'ten kaçanlar için 80 bin kişilik bir çadır kent kurulacağını duyurdu. Şimşek daha fazla ayrıntı vermedi.

Halep'te Şam yönetiminin dört yıl sonra kontrolü sağlaması sonrası Türkiye devreye girmiş ve Rusya'yla yapılan anlaşmayla ateşkes sağlanmıştı.

 

 

ETİKETLER

Başbakan YardımcısıMehmet ŞimşekTwitterHalep80 bin kişilikçadır kent

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24