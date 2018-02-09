Mehmet Şimşek: Enflasyon çift haneyken faiz hep yüksek kalır!

Ekonimiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'de enflasyon çift hanedeyken faizlerin de yüksek kalacağını belirtti.

Londra'da Bloomberg TV'ye verdiği röportajda, enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, "Enflasyonu tek hanede tutmak için her şeyi yapacağız" dedi ve ekledi:

"Bu, uygun para politikası ve güçlü mali duruş anlamına geliyor. Kur burada anahtar, kura daha fazla destek olunduğunu düşünüyorum. Merkez Bankasının çift haneli enflasyonda faizleri yüksek tutacağı konusunda net olduğunu düşünüyorum. Fiyat istikrarı ve dezenflasyon sürdürülebilir, yüksek büyüme için anahtar önemde"

Şimşek, açıklamalarına şöyle devam etti;

“Merkez Bankası’nın çift haneli enflasyonda faizleri yüksek tutacağı konusunda net olduğunu düşünüyorum. Büyüme ve enflasyon arasında değiş-tokuş yapılamaz. Fiyat istikrarı ve enflasyonun düşmesi, sürdürülebilir ve yüksek büyüme oranlarını yakalamada kesinlikle çok önemli. Türkiye’nin enflasyonda kalıcı bir düşüş yakalayabileceğini düşünüyorum. Bu, reel GSYİH büyümesi yüksek kalırken reformlar ve üretkenlik büyümesi üzerinden gerçekleşebilir"

Türk Telekom kredi sorunu çözülür

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türk Telekom’un ana ortağı Otaş’ın bankalara olan kredi borcunun, takipteki kredi olarak kategorize edilmemesi gerektiğini söyledi.

Röportajın devamında Şimşek, “Tahsili gecikmiş alacak kategorisine girdiği konusunda şüpheliyim. Burada bir dayanak varlık söz konusu. Sorun önümüzdeki aylarda çözülür” dedi

Şimşek, söz konusu kredinin takipteki kredi olarak sınıflandırılması konusunda şüpheleri olduğunu, burada temelde yatan bir varlık bulunduğunu ve Türk Telekom konusunun önümüzdeki aylarda çözüme kavuşmasını beklediğini belirtti.