"Mehmet Şimşek, ekonomiye kaptanlık yapamayacak"

Milliyet yazarı Güngör Uras, geçen günlerde yapılan kabine revizyonu ile ilgili olarak "Mehmet Şimşek’in ekonomi politikalarının oluşturulmasında ve uygulanmasında öne çıktığı şeklinde değerlendirmeler yapılıyorsa da görev dağılımıyla ilgili açıklamada Başbakan’a ve diğer başbakan yardımcılarına ekonomiyle ilgili olarak verilen görev ve sorumluluklar Mehmet Şimşek’in kaptanlık yapamayacağını gösteriyor" görüşünü dile getirdi.

Güngör Uras'ın "Ekonominin kaptanı, Erdoğan" başlığıyla yayımlanan (26 Temmuz 2017) yazısı şöyle:

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nda, kabine değişikliği sonrası başbakan yardımcılarının görev alanları belirlendi.

Ekonomiyle ilgili görev dağılımları şöyle:

Başbakan Binali Yıldırım: TOKİ, TMSF ve Türkiye Varlık Fonu

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Yatırım ortamının iyileştirilmesi, AFAD ve yatırım ajansıyla ilgili çalışmalar

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Türkler, Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: Ekonominin koordinasyonu ve bankalar,

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: Reformların ve yatırımların koordinasyonu.

Bu görev ve sorumluluk dağılımı ekonominin kaptanının bundan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağını gösteriyor.

Şimşek koordine edecek

Mehmet Şimşek’in ekonomi politikalarının oluşturulmasında ve uygulanmasında öne çıktığı şeklinde değerlendirmeler yapılıyorsa da görev dağılımıyla ilgili açıklamada Başbakan’a ve diğer başbakan yardımcılarına ekonomiyle ilgili olarak verilen görev ve sorumluluklar Mehmet Şimşek’in kaptanlık yapamayacağını gösteriyor.

Dikkat edilirse, Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığının görev ve sorumluluk alanlarıyla ilgili koordinasyon konusunda herhangi bir açıklama yapılmış değil.

Ekonomi politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanların kişisel becerileri önemlidir ama Cumhurbaşkanı’nın, Başbakan’ın, bakanların, politikalar oluşturulurken kendileri için çalışan bürokratik yapı tarafından bilgilendirilmeleri, uygulamada bürokratik yapının iyi çalışması daha da önemlidir.

Geçen 50 yılda Devlet Planlama Teşkilatı, ekonomi politikalarının oluşturulmasında hükümetlere destek verdi.

Deneyimli kadrolar var

Kapatılan Devlet Planlama Teşkilatı’nın eski kadrolarının bir bölümü Kalkınma Bakanlığı’nda. Kalkınma Bakanlığı yanında, Merkez Bankası’nda, Hazine Müsteşarlığı’nda, Maliye Bakanlığı’nda çok iyi yetişmiş, devlet birikimi olan kadrolar var.

Devlet birikimi, ülkeyi, ekonomiyi, bu ülkenin insan yapısını bilmektir. Devletin imkânlarının büyüklüğünü ve sınırını bilmektir. Daha önceleri hangi sorunların nasıl çözüldüğünü bilmektir.

Sonunda karar yetkisi Cumhurbaşkanı’nda, Başbakan’da, bakanlardadır ama politikalar oluşturulmadan, uygulamalara başlanmadan, devlet deneyimi olan kadroların desteğini almak çok hem de çok önemlidir. Ekonomide kaptanın belli olması, hükümetlerde her bakanın farklı açıklamaları, farklı uygulamalar içine girmemesi önemlidir.

Anlaşıldığı kadarıyla, ekonomi politikalarının oluşturulmasında ve uygulanmasında yeni bir yapılanma içindeyiz.

Bu yeni yapılanmanın hedefi, üretimin ve yatırımların artırılması, büyümenin hızlandırılması olduğuna göre, önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarında ve uygulamalarında önemli değişiklikler beklenmelidir.