Mehmet Şimşek: Darbe girişimi hukuku yıkmak içindi, biz hukukun egemenliğini kuvvetlendireceğiz

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Bu darbe teşebbüsü, demokrasiyi ve hukuku yıkmak içindi. Biz, Türkiyede hukukun egemenliğini kuvvetlendireceğiz" diye konuştu.

Habertürk’te yer alan habere göre, Şimşek Lüksemburg’da yerel basına düzenlediği basın toplantısında darbe girişimi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Şimşek’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Türkiye’de son ayarda çok şey yaşandı. Bazen olanları dışarıdan anlamak zor. Bizim burada vermek istediğimiz bazı mesajlar var. Darbe teşebbüsüne rağmen Türkiye, iş dünyası ve bireyler açısından normale döndü. Bizim, AB'ye üyeliğe olan bağlılığımız sürüyor.

"Bu darbe teşebbüsü, demokrasiyi ve hukuku yıkmak içindi. Biz, Türkiye'de hukukun egemenliğini kuvvetlendireceğiz.

"Karşılıklı olarak yatırımlarımız son yıllarda güçlü bir şekilde artıyor. Türkiye, büyük bir ülke. Türkiye’nin Kuzey Afrika, Balkanlar, Orta Doğu ve Orta Asya’yla sıkı bağları var. Lüksemburg’la bu bölgelerde beraber işler yapabiliriz.

"Şunu bilmelisiniz ki, bu FETÖ organizasyonu görünenin çok ötesinde. Bu gizli bir şebeke. Bu dini bir tarikat ve ülkeyi gayrimeşru bir şekilde ele geçirmek istiyor. Bu bir suç örgütü. Şiddet ve kanlı bir darbe teşebbüsünde bulundu. Mahkemeler açık bir biçimde FETÖ’yü terör örgütü olarak tanıdı.