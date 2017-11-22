 MEHMET ŞİMŞEK: BU DALGALANMALAR GEÇİCİDİR

* Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek,

\"Kurda bir miktar dalgalanma var. Bu dalgalanmalar geçicidir. Hükümet olarak ve kurumlarımız gerekeni yapıyorlar. Ne gerekiyorsa da yapacaklar\"

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul Grubu\'nun ev sahipliğinde İstinye\'deki Borsa İstanbul\'da düzenlenen, \'Türkiye Girişimcilik Zirvesi\' katıldı. Burada bir konuşma yapan Mehmet Şimşek, kurda yaşanan dalgalanmaya ilişkin açıklama yaptı.

\"HÜKÜMET VE KURUMLARIMIZ GEREKENİ YAPIYOR\"

Şimşek, \"Kurda bir miktar dalgalanma var. Bu dalgalanmalar geçicidir. Hükümet olarak ve kurumlarımız gerekeni yapıyorlar. Ne gerekiyorsa da yapacaklar. Piyasayı ilgilendiren boyutuyla yani enflasyonu tekrar tek haneye indirmek, cari açığı daha makul düzeylere çekmek anlamında gereken tedbirler çözümler ortaya konuluyor. İnanıyorum ki ileriki dönemde bu kendini net olarak gösterecektir\" dedi.

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-Başbakan Yardımcısı Şimşek zirvde

-Mehmet Şimşek\'in konuşması

-Genel ve detay

