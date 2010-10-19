Mehmet Şimşek: Babam hiçbir zaman Türkçe öğrenemedi

T24 - Türkçeyi altısında öğrenen Şimşek, 'Ben ayrımcılık görmedim ama bu, başkalarına hata yapılmadı anlamına gelmiyor' dedi.



“Benim annem babam geçimlik çiftçilik yapıyorlardı. Evin ihtiyacına göre buğday, mercimek ekilirdi. Kuyulardan su taşınır, tülbentten geçirilirdi ki kurtçuklar dışarıda kalsın... Annem, babam okuma yazma bilmezdi. Ben 6 yaşına kadar Türkçe bilmiyordum. İlkokulda öğrendim. Ağabeyim öğretmendi. İlkokulu onun yanında okudum. Annem babam zaten Türkçe bilmiyordu. İlkokulda doğru düzgün Türkçe bilen yoktu. Sonra yoğun çalıştık, arayı kapattık.”

Radikal gazetesi yazarı Neşe Karanfil'in haberine göre; Doğu’nun makus talihini yenip İngiltere’ye giden, siyasete girip bakanlık koltuğuna kadar uzanan Batmanlı Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. En azından ayda bir korumaları, danışmanları, şoförü ve komşularını yanına alıp halı saha maçı yapıyor. Şimşek’i bu maçlardan birinin ardından yakaladık.



Lisede ya da üniversitede Kürt kökenli olmanızın zorluğunu yaşadınız mı?

Hayır. İlköğretimde zaten Türkiye’deki ayrışma, stres, çatışma alanları etnik bazda değildi. Sağ-sol çerçevesindeydi. Lise dönemi de 12 Eylül ve sonrasına denk geldi. 12 Eylül’den sonra çatışma ortamı durmuştu. 1984’te Ankara’ya geldim. Üniversiteyi dereceyle bitirdim. Bir hocamın ısrarı üzerine araştırma görevlisi olma konusunda girişimde bulundum. Yazılı dil sınavını kazandım. Sözlüde de iyi bir performans ortaya koydum. Sonradan bana anlatıldı. O sözlüyü yapanlardan bazıları köken konusunu kaygı noktası olarak ortaya koymuşlar fakat hocam bana kefil olmuş. “Ayrımcılık anlamında bir bakış açısı yok” demiş, anlayacağınız kefalet sonucunda biz araştırma görevlisi olmuşuz.



İngiltere’ye giderken de babanızla yine Kürtçe mi konuşuyordunuz?

Babam o zaman da Türkçe bilmiyordu. Babam Türkçe öğrenemedi. Kürtçe konuştuk.



Siz bölgeden çıktınız, bakan oldunuz. Bölgede fırsat eşitliği var mı?

Bunu samimi olarak söylüyorum, ben bu ülkede fırsat eşitliğinin en güzel örneğiyim. İnsanları ülkenizi seveceksiniz, ayrımcılıkla karşı karşıya kalınacağına inanmıyorum. Eğitim olmadan kendisini geliştirmesi, darboğazları aşması, ailenin sınırlarını aşması mümkün değil. Eğitim olmadan kalıbı kıramıyorsunuz.





Doğu’dan gelen Kürt kökenli öğrenciler İstanbul, İzmir birçok yerde var. Bu, aslında birlik ve beraberliği güçlendirir, kaynaşmayı getirir. Ben ayrımcılık görmedim ama bu, şu anlama gelmiyor; başkalarına karşı hata yapılmamış anlamına gelmiyor. Hep söyleniyor, bin yıllık kardeşlik diye. O zaman birbirimize toleranslı olalım. Bence bu ülkenin sorunlarının köklü çözümü daha çok hak ve özgürlük.

Bölgesel kalkınmışlık farkını gidermeye yönelik hükümet enstrüman geliştirdi mi, geliştirdi. Bu enstrüman etkili kullanılamıyorsa, bu kadar teşvike rağmen yeterli olmuyorsa temelinde terör, güven eksikliği vardır. Mucize çözümler de yoktur.



Eşiniz Türk. Tartışmalar diyaloğunuzu nasıl etkiliyor?

Evet, eşim Türk. Diyalog eksikliği çok önemlidir. Bizim biraz kardeşliği, beraberliği komşuluğu geliştirmemiz lazım. Sonuçta hepimiz insanız, doğarken bir tercih yapamıyorsun ki, nerede doğacağını bilemiyorsun ki...



‘Maliye Bakanı’yla Twitter Saati’



Her geçen gün sosyal paylaşım sitelerinde siyasetçi sayısı artarken, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de twitter’a katıldı. Twitter’da önce hesabını ‘memetsimsek’ olarak açan Maliye Bakanı’nın gerçek olup olmadığı uzun süre tartışıldı. AKP’li Aşkın Asan, Twitter’dan Şimşek’in hesabını kendisinin yanında açtığını duyurdu. Önceki gece geç saatlerde Twitter’a giren Şimşek takipçilerine “İlginiz için teşekkürler. Sorularınızı Maliye Bakanı’yla Twitter Saati’nde cevaplayacağım” dedi. Şimşek, Twitter saatini daha sonra duyuracak.





