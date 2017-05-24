Mehmet Şimşek: AB için daha fazla yapısal reform gerekiyor; laiklik Türkiye için bir varlıktır

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin AB katılım yoluna devam etmesi gerektiğini belirterek, "Hukukun üstünlüğü, demokrasi standartları, aynı zamanda temel özgürlükler ve haklar açısından AB için daha fazla yapısal reform gerekiyor" dedi.

"Laiklik Türkiye için bir varlıktır. Orta Doğu'da dökülen kana bakın" diyen Şimşek, "Ya mezhebe dayalı ya da etnik. Bence en iyi yol daha fazla demokrasi, daha fazla temel hak ve özgürlük ve hoşgörülü toplumlar" ifadesini kullandı.

DHA'nın haberine göre Şimşek, Antalya'nın turizm bölgesi Belek'teki Maxx Royal Otel'de, İsviçre merkezli Global Connection Media SA tarafından düzenlenen Uluslararası Medya Forumu 2017'ye katıldı.

Ekonomi ile ilgili sunum yapan Şimşek, ardından foruma katılan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'de gerçekliğin algıdan daha iyi olduğunu belirten Şimşek, ama bunun da istediği kadar iyi olmadığını kaydetti. İlk olarak gerçekliğin geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Şimşek, bunun da yapısal reformlar gerektirdiğini söyledi. Şimşek şöyle dedi:

"AB katılım yoluna devam etmemiz gerekiyor. Hukukun üstünlüğü, demokrasi standartları, aynı zamanda temel özgürlükler ve haklar açısından ve AB için daha fazla yapısal reform gerekiyor. İkincisi Türkiye'yi AB'ye bağlı tutmak. Üçüncüsü de daha iyi iletişim kurmamız gerekiyor. Türkiye büyük travmalar yaşadı. Yani aslına bakarsanız darbeler her yıl olan şeyler değil. Terör çok büyük zorluk çıkarıyor."

Türkiye'de niçin OHAL olduğunun açıklanması gerektiğini belirten Şimşek, bunun Türkiye'nin seçimi olmadığını söyledi.

"Rusya ile neredeyse bütün sorunlar çözüldü"

Şimşek, dün Türkiye ile Rusya arasında imzalanan anlaşmaların iki ülkenin çıkarına olduğunu söyledi. Rusya ile neredeyse bütün sorunları çözdüklerini kaydeden Şimşek, doğru yolda ilerlediklerini kaydetti. Şimşek, "Rusya ile neredeyse Kasım 2015 öncesi dönemine geçmiş durumdayız. Rusya çok önemli bir komşu, çok önemli bir ticaret ortağı. Biz tabi ki bunun devam etmesini ve gelişmesini istiyoruz. Domates gibi şeylere falan takılıp kalmak istemiyoruz" dedi.

"Laiklik Türkiye için bir varlıktır"

Türkiye'de dini okulların sayısının az olduğunu dile getiren Mehmet Şimşek, birçok ülkedeki bazı ailelerin çocuklarının daha güçlü bir dini temele sahip olmasını istediğini söyledi. Türkiye devletin bütün dinlere eşit mesafede durduğunu kaydeden Şimşek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin daha köktenci bir yöne gittiği korkusu doğru değil. Geçmişte militan laik bir yaklaşım vardı. Yani insanların inançlarını yaşamaları için kısıtlı alanları vardı. İnsanların mesela başörtüsü ile okula gitmelerine izin verilmiyordu. Birçok kişi Avusturya'ya, İngiltere'ye okumak için gidiyordu. Biz bunun devam etmesine izin vermedik. Ama bu ille de Türkiye'nin laik yapıdan uzaklaştığı anlamına gelmiyor. Laiklik Türkiye için bir varlıktır. Orta Doğu'da dökülen kana bakın. Ya mezhebe dayalı ya da etnik. Bence en iyi yol daha fazla demokrasi, daha fazla temel hak ve özgürlük ve hoşgörülü toplumlar."