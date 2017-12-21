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Mehmet Şimşek: 31 milyon kişi bankalara borçlu

2017 yılı Eylül ayı itibariyle, takip hesaplarına intikal etmiş kredi tutarı ise 23.3 milyar TL

21 Aralık 2017 16:42

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bankalara kredi borcu olan gerçek kişi sayısının 30.9 milyon kişi olduğunu açıkladı.

Şimşek, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yazısıyla yanıtladı.

Bankalarca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) yapılan raporlamalardan elde edilen veri tabanında yer alan verilere göre, 2017 yılı Eylül ayı itibariyle, takip hesaplarına intikal etmiş kredi tutarının 23.3 milyar TL olduğunu açıklayan Şimşek, “Bankalar tarafından takip hesaplarında izlenmekte olan Kredi Garanti Fonu teminatlı kredi tutarı 514 milyon TL'dir. Kredi Garanti Fonu teminatlı kredilerde Hazine'nin ödeme yükümlülüğü, banka bazında bu kredi havuzunun takibe intikal eden kredi tutarının yüzde 7'si ile sınırlıdır. Bankalara kredi borcu olan gerçek kişi sayısı 30.9 milyondur” dedi.

Mevcut olan kredilerden vadesi 2018 yılı olan gerçek kişi müşteri sayısının 1.4 milyon olduğunu ifade eden Şimşek, takip hesaplarında izlenmekte olan bireysel kredi müşteri sayısının ise 2.8 milyon olduğunu belirtti.

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