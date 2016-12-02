Mehmet Şimşek: 1. Dünya Savaşı'ndan sonra en zorlu dönemden geçiyoruz

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra belki de en sıkıntılı, en zorlu bir dönemden geçiyoruz. Çünkü Orta Doğu’da büyük oyun yeniden sahnede ve buradaki kaosun bize yansımaları çok büyük" dedi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Batman’a gelen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İş-Kur İl Müdürlüğünün 'Haydi Gençler İş Başına' projesinin kapanış ve ödül programına katıldı. Batman Üniversitesinde düzenlenen programda konuşan Şimşek, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra en sıkıntılı ve zorlu bir dönemden geçildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çünkü Orta Doğu’da büyük oyun yeniden sahnede ve Orta Doğu’daki kaosun bize yansımaları çok büyük. Çünkü terör örgütleri artık devlet niteliğini yitirmiş ülkelerde istedikleri gibi at koşturuyorlar. Bunların hepsi sonunda dönüyor ve başta Türkiye olmak üzere yükselişte olan ülkeleri ‘Nasıl durdururuz?’ diyorlar. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Bu oyunlar geçmişte çok sahnelendi. Batman’ın buna izin vermemesi lazım, vermeyecektir. Geçen sene sandılar ki Türkiye zayıf bir dönemden geçiyor. Seçimler sonuçsuz kaldı, koalisyonlara doğru gidiyor. Ne yaptılar şehir işgalleri küstahlığına başvurdular. Terör sonucunda o şehirler yıkıldı ama şimdi biz onları sıfırdan yapıyoruz. Hiçbir zaman olmadığı kadar daha güzel şehirler yapıyoruz. Bunun için 10 milyardan daha fazla kaynak harcayacağız. Bu memleketin kaynağı niye böyle heba edelim, bu memleketin kaynağını gençlerin geleceğine harcayalım."