Mehmet Şevki Eygi: Türkiye'nin selameti Kemalizm'i terk etmekle olur

T24 - Milli Gazete yazarı Mehmet Şevki Eygi, Kemalizm'in de Siyonizm gibi bir ideoloji olduğunu söyleyerek, "Türkiye'nin de selameti, ilerlemesi, güçlenmesi resmî ideolojiyi terk etmekle. mümkündür" dedi.



Mehmet Şevki Eygi'nin "Siyonizm ve Kemalizm" başlığıyla yayımlanan (18 Ocak 2012) yazısı şöyle:

Siyonizm ve Kemalizm



Musevilik bir dindir, Siyonizm ise bir ideolojidir. Bütün Musevilerin Siyonist olduğunu sanmak ve iddia etmek yanlıştır, gerçeğe uymaz.

İnternette çeşitli dillerde Jews against Zionism gibi kelimelerle ararsanız nice hahamın, Musevî din adamının, Yahudi aydınının Siyonizme radikal şekilde karşı olduğuna dair bilgiler, belgeler bulursunuz.

Yechouroun (Juifs anti-sionistes) sitesi ibretli beyanlarla, bilgi ve belgelerle doludur.

Neturei Karta isimli Yahudi cemaatinin faaliyetleri, yazıları, beyanları mutlaka okunmalıdır.

Parti Anti Sioniste (PAS) Antisiyonist dindar Yahudiler, Siyonizm ideolojisinin ve İsrail devletinin Tevrat'a göre büyük bir küfür olduğunu iddia ediyor.

Onların büyük hahamları:

Siyonist Yahudiler İsrail devletini kurmakla küfre ve sapıklığa düştüler ve bütün Yahudilerin başını belaya soktular... Filistin, Filistinlilerin vatanıdır... İsrail devletine en kısa zamanda son verilmelidir... diyorlar.

Bu konuda hiç abartmıyorum, arzu eden internetten sitelerine bakabilir.

İdeolojilerle dinleri özdeşleştirmek yanlıştır.

Türkiye'de bazı ilahiyatçılar yıllardan beri Kemalizm ideolojisi ile İslam'ı bağdaştırmaya ve uzlaştırmaya uğraşıp duruyor.

Kemalizm, M. Kemal Paşa'nın ölümünden sonra çıkartılmış, oluşturulmuş, fabrika edilmiş bir ideolojidir. Hattâ, o bir ideoloji bile değildir.

İslam dini ile Kemalizm kesinlikle uyuşmaz ve bağdaşmaz.

Kemalist ideolojinin baş mimarı Moiz Kohen'dir (Tekin Alp).

Kemalist ilahiyatçıyarın aklî dengelerinden şüphe edilir.

İslam dindir, dünya nizamıdır, hayat sistemidir.

İsrail ve Siyonizm ilânihâye (ebediyen) devam edebilir mi?.. Edemez. Onlar birer tarihî ârızadır, bir gün sona erecektir.

Yahudilerin selameti Siyonizme ve İsrail devletine karşı olmaya, Filistin'nin yerli halkıyla barışıp anlaşmaya bağlıdır

Türkiye'nin de selameti, ilerlemesi, güçlenmesi resmî ideolojiyi terk etmekle. mümkündür.

Peki resmî ideolojinin yerine ne konacaktır?

Milli kimlik ve milli kültür... Evrensel insan haklarının ve hürriyetlerinin kısm-ı âzamı... Âdil hukukun üstünlüğü... İnsan boyutlarına uygun bir hayat tarzı... Ahlak ve fazilet... Bilgelik... Mürüvvet, fütüvvet... Ve bunlara benzer değerler.





