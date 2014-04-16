Mehmet Şevket Eygi'den 'Orduya Müslüman subay sokmanın meşru yolları'

Yeni Akit gazetesinin İslamcı yazarı Mehmet Şevket Eygi, Türk ordusuna subay sokmada "imtihan sorularının çalınarak Müslüman subay yetiştirip, orduyu ele geçirme gibi planların asla kabul edilemeyeceğini" belirterek, kendine göre belirlediği kriterlere göre meşru yollarla orduya subay sokmanın maddelerini sıraladı.

Mehmet Şevket Eygi'nin Yeni Akit gazetesinde "Sınav Sorularını Çalarak Orduyu Ele Geçirmek" başlığıyla yayımlanan (16 Nisan 2014) yazısının ilgili kısımlar şöyle:

Bendeniz Sünnî bir Müslüman olarak orduda dindar subaylar olmasını isterim. Böyle bir istek benim hakkımdır ve hiçbir sakıncası yoktur.

Şartlar şunlardır:

Herhangi bir cemaatin, tarikatın, sektin, grubun militanlığını, holiganlığını yapmayacak.

Dini siyasetin üzerinde tutacak.

Laf ve şekil Müslümanı değil, ahlaklı ve faziletli olgun Müslüman olacak.

Gerçek bir dindar olarak herkesten daha çalışkan, vazifeşinas, doğru ve dürüst, ahlaklı ve faziletli olacak.

Onun vasıflarını, üstünlüğünü dindar olmayanlar da tasdik ve kabul edecek.

Kültür ve bilgi seviyesi çok yüksek olacak.

Hiçbir şekilde darbelere, kıyamlara katılmayacak, âlet olmayacak.

Böyle subayları kim istemez?

İmtihan sorularını çalarsın ve bizim çocukları askerî mekteplere yerleştirerek Müslüman subay yetiştirir ve orduyu ele geçirirsin… Olmaz olmaz olmaz… Bu metot İslama, ahlaka ve bilgeliğe aykırıdır.

Sınav sorularını çalmak hırsızlıktır… Eşitliğe aykırıdır… Emanete hıyanet etmektir… Kul hakkı yemektir…

Orduya Müslüman subay sokmanın meşru, ahlakî, bilgeliğe uygun yolları şunlardır:

1. En zeki, en akıllı (IQ), en yüksek karakterli (Test sonucu tespit edilebilen sekiz karakter tipi vardır), en kabiliyetli, en istidatlı, en vatansever, en idealist, en müsait gençleri seçersin.

2. Bunlara paralel ve alternatif bir eğitim verirsin.

3. Mükemmel edebî zengin Türkçe ve İngilizce, başka diller öğretirsin.

4. Her birini mâneviyat komandosu gibi yetiştirirsin.

5. Sanat, tarih, edebiyat, felsefe, görgü, efendilik…

6. Çelik gibi bir irade.

7. Evrensel insan haklarına, millî kimlik ve kültüre bağlılık, çeşitliliklere hoşgörü…

8. Ruh asaleti…

9. Uzakdoğu sporları…

10. Adaletli ve insaflı…

11. Şerefli, haysiyetli…

12. Güvenilir…

Askerî okullara böyle öğrenciler yönlendirilirse, onlar sınavları elbette kazanır… Elbette başarılı olur… Elbette hizmet eder… Elbette kurmaylık imtihanında da başarılı olur.

Çalınmış sorularla orduya girenlerde bu hasletler olur mu?

Müslüman bir subay herhangi bir dinî sekt mensubu olamaz.

O Müslümandır ama İslamcılık bile yapmaz.

Tasavvufî bir tarikata girebilir ama ordu içinde ve dışında tarikat militanlığı yapamaz.

Ordumuzun böyle yüksek vasıflı Müslüman subaylara ihtiyacı olduğuna inanıyorum.

Dindar olmayanların da vasıflı olmasını istiyorum.

Vasıfsız bir Müslüman ile vasıfsız bir dinsiz kavga edip fitne çıkartabilir ama vasıflı dindarla vasıflı dinsiz kavga etmez.