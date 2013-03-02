Mehmet Şevket Eygi neden bu diyardan giderim dedi?

İslami yazar, Mehmet Şevket Eygi yıllardır oturduğu Sultanahmet’teki evinden hukuksuz bir şekilde çıkartılmak isteniyor. Hazine, altında Bizans Magnaura Sarayı kalıntıları olduğu iddiasıyla Eygi’nin oturduğu binanın tapusunun iptal edilmesi ve mülkün kamulaştırılması için mahkemeye dava açtı. Yaşanılan hukuksuzluğa tepki gösteren Eygi, kütüphanesini satıp Türkiye’den ayrılmayı düşünüyor.

Mehmet Şevket Eygi, Hazine’nin keyfi uygulamasıyla sokağa atılmak isteniyor. Hazine altında Bizans Magnaura Sarayı kalıntıları olduğu iddiasıyla Eygi’nin oturduğu binanın tapusunun iptal edilmesi ve mülkün kamulaştırılması için 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. Yaşanılan hukuksuzluğa tepki gösteren Mehmet Şevket Eygi, yapılanları Milli Gazete'ye değerlendirdi. İşte o değerlendirme:

Böyle bir rezillik tarihte görülmemiştir

Eygi, “Devlet, Hazine avukatı vasıtasıyla, Sultanahmet’te halen oturmakta olduğum dairemi elimden almak üzere tapu iptal davası açtı. Dairemin tapusu çok sağlamdır. Herhangi bir ihtilaf vs mevzuubahis değildir. Devlet, tapumun iptalini istiyor ama herhangi bir istimlâk bedeli ödemekten bahsetmiyor. Mahkeme masraflarını da bana yüklüyor. Yâni bendenizin malını elinden alıp sokağa atmak istiyor. Böyle bir rezillik tarihte görülmemiştir. Bu büyük bir haksızlık ve adaletin-insafın ayaklar altına alınmasıdır” dedi.

Sultanahmet’in toprak altı zaten kalıntılarla dolu

“Ben konunun basına yansımasını istemedim, dostlarım kendilerine yazdığım mektubu medyaya intikal ettirmiş” diyen Eygi, “Tapu iptali davasının gerekçesi veya bahanesi şudur: Oturduğum binada Bizans Magnaura Sarayı kalıntıları varmış. Bu iddia doğru değildir. Magnaura kalıntıları bir kilometre uzunluğunda olup, oturduğum binanın yanında bir miktar kalıntı görülmektedir ama onların tapusu başka bir şahsa aittir. Magnaura kalıntıları tapu iptal davası konusu olabiliyorsa, niçin civardaki öteki bina sahipleri aleyhinde de dava açılmamıştır. Sultanahmet’in toprak altı zaten kalıntılarla doludur. Suriçi’nde nereyi kazsanız tarih ve arkeoloji fışkırır” şeklinde konuştu

İstanbul Valisi: Yapacak bir şey yok

Rant mafyasının altını çizen Eygi, “Oturduğum apartman bahçeli, deniz gören bir mülktür ve son yıllarda değeri artmıştır. Mülkümüz birçok rant kurdunun dikkatini, ilgisini ve iştahını çekmektedir. Devlet istimlâk bedeli ödemeden mülküme el koymak istemektedir. Dava açtığım zaman bu davanın sonunu görmeye ömrüm vefa etmez. Devlet hem aleyhimde tapu iptal davası açmış, hem de tapuya ihtiyatî tedbir koydurtmuştur. Bendenizin, İstanbul’da oturacağı başka bir mülkü yok. Evden atıldığım takdirde yeni bir mülk alabilecek para ve servetim de yok. Bendeniz uzun yıllar boyunca inançlarım, fikirlerim, görüşlerim yüzünden ağır baskılara maruz kaldım. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde süründüm. Hapishanelerde çürüdüm. Altı seneye yakın yurt dışında sürgünde yaşamak zorunda kaldım. İki günlük gazetem süresiz kapatıldı... Şimdi de bu iş başıma geldi. İstanbul Valisi aradı, yapacak bir şey yok dedi. Bu haksızlık düzeltilmezse bir yere vakfetmeyi düşündüğüm kütüphanemi satarak ya da bir ülkeye bağışlayarak Türkiye’yi tek edeceğim.” ifadelerini kullandı.