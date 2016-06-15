Mehmet Şevket Eygi: Metroda kadınlar için ayrı vagon olur, tacize razı olanlar erkeklerin arasında seyahat edebilir

Vahdet yazarı Mehmet Şevket Eygi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kadınlar için ayrı vagon öneren anketine tepki gösterenleri eleştirdi. "Metroda kadınlar için ayrı vagon olur" diyen Eygi, "Toplu taşıma vasıtalarında kadınlara ayrı vagonlar ayırmak onların haysiyetlerini yüceltmektir. Böyle bir şeye itiraz etmek çok ayıptır, rezilliktir. Tâcize uğramak, rahatsız olmak isteyenler karma vagonlara binme haklarını ve hürriyetlerini kullanabilirler" dedi.

Eygi'nin Vahdet'te "Kadınlara ayrı vagonlar" başlığıyla bugün (15.06.2016) yayımlanan yazısı şöyle:

Japonya’da metrolarda kadınlara ait vagonlar varmış. Ankara Belediyesi de, çirkin ve utanç verici tâcizleri, sarkıntılıkları önlemek için bu konuda anket yapmış, bizde de böyle olsun cevabını verenler yüzde 52 çıkmış.

Bir kısım CHP’liler, sosyal demokratlar, feministler, laikler bu teşebbüse ağır tepkiler vermişler. Böyle bir şey gerilik olurmuş. Bütün erkekler potansiyel tacizci mi imiş. Bir anne delikanlı oğlu ile yahut eşi ile birlikte gelse, ayrı vagonlara mı bineceklermiş. Böyle bir şey ayrımcılıkmış.

Velhasıl bir sürü boş laf ve hezeyan. Kadın kocası ile birlikte seyahat etmek istiyorsa, karma vagona binerler. Kadınlara vagon tahsis etmek pozitif ayırımcılıktır. Kadınların lehinedir. Kadınlar için ayrı vagonlar olur ama isteyenler, tacizlere razı (hattâ onlardan memnun) olarak erkeklerin arasında seyahat edebilir. Bütün erkekler elbette tâcizci değildir ama maalesef az sayıda tacizci huzuru bozup kadınları rahatsız etmektedir.

Kadınları tâciz, çirkin tecavüz vak’aları toplumumuzun acı realitesidir. Kadınlarımızı kızlarımızı bunlardan korumak için toplu taşıma vasıtalarında onlara ayrı yerler, ayrı vagonlar ayrılmasında büyük yarar vardır. Böyle bir şey kadınların aleyhine değil, lehinedir, yararınadır. Kadın erkek hukuk önünde, insan olarak, temel haklar ve hürriyetler bakımından eşittir ama aralarında mutlak eşitlik yoktur.

Kadınların erkeklerden, erkeklerin kadınlardan üstün olduğu konular vardır. Toplu taşıma vasıtalarında kadınlara ayrı vagonlar ayırmak onların haysiyetlerini yüceltmektir. Böyle bir şeye itiraz etmek çok ayıptır, rezilliktir.

Doğrusu aşırı feministlere, laiklere, sosyal demokratlara hayret etmemek mümkün değil. Tâcizlerden kurtulmak, rahat ve huzurlu seyahat etmek isteyen kadınların haklarını çiğniyorlar. Tâcize uğramak, rahatsız olmak isteyenler karma vagonlara binme haklarını ve hürriyetlerini kullanabilirler.