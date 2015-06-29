Mehmet Şevket Eygi: Güneyde olanlara karşı tek kurtuluş İslam'ın ilan edilmesi

Milli Gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi, üçüncü dünya savaşını Ortadoğu'da başlamasının muhtemel olduğunu öne sürdü. "Ortadoğu'da yaşanan iç savaş ile ilgili tek kurtuluş ve toparlanma yolunun İslamın ilan edilmesi ve Ortadoğu Müslümanlarının birleşmesi olduğunu" ifade eden Eygi, bu düşüncesi için "Uçuk fikir değil mi? Hayır değil, Dönmelere, Kriptolara, aliene olmuşlara, çeşitli ideolojilerle afyonlanmışlara göre uçuk fikir" diye yazdı.

Mehmet Şevket Eygi'nin "Tek kurtuluş yolu İslamı ilan etmektir" başlığıyla Milli Gazete'de yayımlanan 29 Haziran 2015 tarihli yazısından bazı bölümler şöyle:

"Irak’ı üçe bölen emperyalist strateji, Esed rejimi düşerse Suriyede üniter devlet kurdurtmaz, ülkenin bölünmüşlüğü sürdürür.

Güneyimizdeki İslam Devleti (Beğensek de beğenmesek de ismi budur), Birinci Cihan harbinden sonra emperyalistler tarafından kimi yerleri cetvelle çizilen gülünç ve şeytanî sınırların geçersizliğini ilan etmiştir.

Bundan böyle Ortadoğu’da barış olsa (Çok zor…) eski sınırlar yerinde kalmayacak, yeni sınırlar çizilecektir.

İsrail uydusu Büyük Kürdistan bir realite olmuştur.

En büyük felaket, güneyimizde Iraktan Akdeniz sahillerine kadar uzanan bir Kürt-İsrail koridoru oluşmasıdır.

Çok gizli çok derin planlarda, sekiz yıl süren İran-Irak savaşına benzer bir Türkiye-İran savaşı dosyası bulunduğunu tahmin etmek için çok zeki ve çok bilgili olmak gerekmez.

İçimizdeki bir milyondan fazla Gizli Yahudi ve yine bir milyondan fazla Gizli Haçlı ülkemizi parçalamak için doğrudan doğruya veya dolaylı olarak çalışıyor.

İç politika kazanları fokur fokur cehennemî şekilde kaynıyor. Polemikler, ihtiraslar, kulisler, entrikalar, ayak oyunları… Cemaat-İktidar savaşı…

Azazilî planlarla, çoğunluğu oluşturan dominant faktör Sünnî Müslümanlar parçalanmış, birbirine düşürülmüştür.

Bazı şeytanî ve Deccalî gazeteler, tv’ler şu en vahim günlerde bile alabildiğine müstehcen yayınlar, alabildiğine dezenformasyon yaparak halkı uyuşturmaya, sersemletmeye devam ediyor.

Şu hususu da, bir kere daha tekrarlanıyorum: Türkiyenin parçalanması ve İsrail güdümünde Büyük Kürdistan kurulması en fazla Kürt halkına, Kürt Müslümanlara zarar verecektir.

Önümüzde bir kurtuluş yolu var ama Sünnî Müslümanların acınacak perişan durumu dolayısıyla uygulamaya konulabilir mi bilmiyorum.

Tek yol İslamın ilan edilmesi ve Ortadoğu Müslümanlarının birleşmesi yolunda harekete geçilmesidir.

Uçuk fikir değil mi? Hayır değil, Dönmelere, Kriptolara, aliene olmuşlara, çeşitli ideolojilerle afyonlanmışlara göre uçuk fikir. Gerçekte en gerçekçi tek kurtuluş ve toparlanma yoludur."

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