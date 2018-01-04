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Mehmet Şevket Eygi: Din hizmetlerine geri zekâlılar, holiganlar, soyguncular, şarlatanlar, soytarılar karıştırılmamalı!

"İran’daki kalkışma başarılı olursa sıra Türkiye’ye gelecek, ülkemiz parçalanacaktır"

04 Ocak 2018 15:24

İslami kesimin önde gelen isimlerinden Milli gazete yazarı Mehmet Şevki Eygi, din hizmetleri hakkında bir yazı kaleme aldı. Eygi, "Maddî menfaat için yapılan yağcılıklara, yalakalıklara son verilmelidir" diyerek, "Din hizmetlerine geri zekalılar, holiganlar, fanatik ve agresif militanlar, yarı mühtediler, soyguncular, şarlatanlar, soytarılar, eblehler karıştırılmamalıdır" ifadesini kullandı.

"Cami imamlıkları, parayla namaz kıldırma memurluğu olmaktan kurtarılmalıdır" diyen Eygi'nin "Önemli telgraflar" başlığıyla (4 Ocak 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Her türlü din sömürüsü, mukaddesat bezirganlığı önlenmelidir.

Kutsal din süflî işlerin, emellerin, hırsların dışında ve üzerinde tutulmalıdır.

Din hizmetlerine kalite getirilmelidir.

Cami imamlıkları, parayla namaz kıldırma memurluğu olmaktan kurtarılmalıdır.

Bütün dinî hizmet ve faaliyetlerde, hayır işlerinde; ihlaslı vasıflı ehliyetli üstün elemanlar istihdam edilmelidir.

Din hizmetlerine geri zekalılar, holiganlar, fanatik ve agresif militanlar, yarı mühtediler, soyguncular, şarlatanlar, soytarılar, eblehler karıştırılmamalıdır.

Devletin ve belediyelerin bütçeleri israf edilmemelidir.

Resmî araba ve lojman saltanatına son verilmelidir.

İnşaat, mesken, bina, betonlaşma durdurulup; Güney Kore gibi üretime ve ihracata yönelik sisteme geçilmelidir.

Avrupa Birliği konusunda, birliğe üye olmayan İsviçre ve Norveç’ten ibret ve ders alınmalıdır.

Haddinden fazla eleman alınarak Türkiye muazzam bir Darülacezeye çevrilmemelidir.

Bütün işler, faaliyetler, hizmetler, icraat; bilgeliğin, akl-ı selimin, yüksek kültürün, ahlak ve faziletin, vatanseverliğin ışığında istikametle (doğrulukla dürüstlükle) yapılmalıdır.

Uruguay’ın eski başkanı Mujica’dan ibret alınmalıdır.

Cenab-ı Hak vatanımıza, milletimize, devletimize zeval vermesin.

Bir toplum, içindeki beyinsizler engellenmezse, onların yüzünden toptan batar.

Ellerinde imkan olduğu halde kötüleri ve kötülükleri engellemeyen iyiler, kötülerden daha kötüdür.

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