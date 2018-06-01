Mehmet Şevket Eygi: Ciğeri beş para etmez şarlatanlar, hokkabazlar alabildiğine yazabiliyor, çizebiliyor!

Milli Gazete yazarı Mehmet Şevki Eygi, "Medyanın ve medyacıların bir kısmı ahlaksız ve etiksiz olursa o ülkede sabah olmaz" dedi. Eygi, "Ciğeri beş para etmez şarlatanlar, hokkabazlar alabildiğine yazabiliyor çizebiliyor ama bilge ve faziletli insanlara yer yok. Böyle bir medya ülkeye devlete halka yarar getirmez" ifadesini kulllandı.

"Gazeteciler, televizyoncular, genel yönetmenler, yazarlar mutlaka yüksek ahlak ve karakter sahibi olmalıdır" diyen Eygi, "Televizyonun ve gazetenin sermayesi, finans kaynakları şeffaf ve temiz olacak. Türkiye’nin, imkânı olan bütün faziletli insanları, dünya’nın en güçlü en doğru en faydalı en adil en bilge medyasını kurmak için bir araya gelmelidir" diye yazdı.

Eygi, "Türkiye kimliğinin ve kültürünün ana unsuru İslam’dır. İslam düşmanı bir medyadan Türkiye’ye hayır ve iyilik gelmez" dedi.