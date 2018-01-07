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Spor

Mehmet Sepil: "Kesinlikle rehavete kapılmayacağız"

İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig'de ilk yarıyı 30 puanla 6'ncı basamakta tamamlayan Göztepe'nin Başkanı Mehmet Sepil, kesinlikle rehavete kapılmayacaklarını söyledi

07 Ocak 2018 16:51

İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig\'de ilk yarıyı 30 puanla 6\'ncı basamakta tamamlayan Göztepe\'nin Başkanı Mehmet Sepil, kesinlikle rehavete kapılmayacaklarını söyledi.
Yayıncı kuruluşa Antalya\'da açıklamalarda bulunan Sepil, \"Kendimizi çok başarılı görüyoruz. 30 puanı toplamak önemli, aynı zamanda ilk yarıdaki mücadelemiz de mutluluk verici. Fakat kesinlikle bu durum bizi şımartmamalı. Elbet 2 sene sonraki hedeflerde büyüme olacak. Ancak kısa vadeli başarı için hedef değiştirirsek kafa üstü çakılırız\" dedi.
Sezon başında hızlı bir yapılanma gerçekleştirdiklerini anlatan Sepil, \"Play-Off finalinden sonra Süper Lig\'e hazırlanmak için çok zamanımız yoktu. Hızlı kararlar verdik. Bu bir avantaj oldu. Çünkü çok detaya girmedik. Ana prensipler üzerinden teknik ekibimizi ve kadromuzu kurduk. Tamer Tuna genç bir teknik adam. Genç çalıştırıcılar dünyadaki değişimlere çabuk ayak uyduruyor. Eski çalıştırıcımız Okan Buruk da öyleydi. Tamer Tuna, Göztepe\'yle çok başarılı şekilde anılacak\" diye konuştu.
Transferin en gözde isimlerinden olan takımın golcüsü Adis Jahovic\'in geleceği hakkında da konuşan Mehmet Sepil, \"Öncellikle Jahovic konusunda bana hiçbir somut teklif gelmedi. Bizim Jahovic\'e vereceğimiz bir ücret var. Jahovic bence bu teklifimizi kabul edecek. Jahovic\'i burada tutmak önemli değil önemli olan onu Göztepe\'de mutlu tutmak. Jahovic\'i Jahovic yapan Göztepe\'dir. Onun hakkını vereceğiz ama dengeleri de bozmayacağız\" yorumunu yaptı.
KARŞIYAKA İLE REKABET BAŞKA
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Süper Lig\'e çıkmalarının İzmir futbolunu önemli şekilde hareketlendirdiğini söyledi. \"Biz ateşi yaktık\" diyen Sepil, \"Umarım orta veya uzun vadede İzmir\'den başka takımlar da buraya gelir. Diğer İzmirliler alınmasın ama bizim Karşıyaka ile rekabetimiz başkadı. Karşıyaka\'nın belki futbolda büyük başarısı yok ama Karşıyaka çok büyük bir camia. Bizim iyi olabilmemiz için iyi bir rekabete ihtiyacımız var. Altınordu da güzel işler yapıyor. Onların misyonu çok farklı. Biz de altyapıda çok güçlü hale geleceğiz\" dedi. 

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