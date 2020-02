Mehmet Sepil: "Galatasaray'ı yenmek için sahada olacağız"

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de şampiyonluk düğümünü çözecek maçta cumartesi günü Bornova Stadı\'nda lider Galatasaray\'ı ağırlayacak Göztepe\'nin başkanı Mehmet Sepil, tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu dile getirdi.

Göztepe\'nin her karşılaşmada olduğu gibi Galatasaray\'a karşı da en iyi mücadeleyi göstereceğini belirten Sepil, \"Bu karşılaşma Galatasaray açısından önemli olabilir ama biz de altıncılık için rakibimizi yenmek durumundayız. Sezon sonunda yer alacağımız sıralama para olarak bize gelecek. Bizim için bu sezonda her müsabaka ayrı bir önem taşıdı, cumartesi günü de aynı şekilde olacak. Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş\'ın sıralamadaki yeri ne olur, bu bizim işimiz değil. Şampiyon kim olacak diye sahaya çıkmayız. Biz kendi işimizi yaparız\" dedi.

Galatasaray\'ın sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı\'nda oynanan maçta kendilerini çok iyi ağırladığını ifade eden Mehmet Sepil, \"Bize İstanbul\'da istediğimiz her türlü kolaylığı sağladılar. Biz de aynı şekilde Galatasaray\'ı çok iyi misafir edeceğiz. Galatasaray taraftarının yer alacağı deplasman tribününe maksimum seyirci alınması için İl Spor Güvenlik Kurulu ile görüştük. Bu sezon Bursaspor taraftarına aynı şeyi yaptık. Deplasman tribününde 485 koltuk var. Galatasaray\'a verebileceğimiz maksimum koltuğu vereceğiz. En iyi şekilde de Galatasaray\'ın başkanı ve yöneticilerini karşılayacağız. Bizim bu şekilde davranmamız gerekiyor. Hangi karşılaşma olursa olsun, bütün kulüplere eşit yaklaşmalıyız\" diye konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında da değerlendirmelerde bulunan Sepil, \"Fatih hoca Türk futbolunun en önemli değerlerinden biridir. Fatih Terim Galatasaray\'ın sembolüdür ancak kendisi Göztepe\'den çıkmış bir teknik adamdır. Ben kulübü ilk devraldığım dönemlerde Fatih Terim, Urla\'daki Adnan Süvari Tesisleri\'nin açılışına geldi. Terim, Göztepe için de bir değerdir. İlk yarıda Galatasaray\'a yenildiğimiz maç sonrası Fatih Terim\'i aradık. Hocanın ilk maçıydı. Bizi 3-1 yendiler, Terim\'e, \'Hocam bula bula bizim maçı mı buldun\' diye takıldık, espriler yaptık. Neticede oyun oynuyoruz. Galatasaray\'a iyi şanslar diliyorum. Biz futbolumuzu oynayacağız. İzmirliler, Göztepeliler ve İstanbul\'dan gelecekler güzel bir müsabaka izleyecek. Biletlerde de hassas davrandık. Tek isteğimiz olayların çıkmaması ve kulübümüzün ceza almaması. En dikkatli şekilde biletleri satışa sunduk\" ifadelerini kullandı.

BİLETLER 5 DAKİKADA TÜKENDİ

Göztepe ile Galatasaray arasında cumartesi günü Bornova Stadı\'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi. Göztepeli futbolseverlerin saat 15.00\'te 216 TL\'den satışa sunulan VIP, 109 TL olan numaralı ve 16.5 TL olarak belirlenen kuzey kale arkası biletlerini 5 dakika içinde tükettiği belirtildi. Galatasaray taraftarına güney kale arkasından ayrılan 485 adet bileti ise sarı-kırmızılı kulüp satacak.