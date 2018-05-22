Mehmet-Selda Topal çifti huzurevi sakinleri ile bir araya geldi

İSTANBUL,(DHA) -

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal ve eşi Selda Topal, 6 yıldır geleneksel hale getirdikleri \'Huzurevi Buluşmaları\'nın bir yenisini Semiha Şakir Huzurevi ile Maltepe Huzurevi sakinlerinin katılımı ile düzenledi.

Fenerbahçe\'nin Milli futbolcusu Mehmet Topal ve eşi Selda Topal\'ın 6 yıldır geleneksel hale getirdikleri Huzurevi Buluşmaları\'nın yenisi önceki akşam Sarıyer Eski Büyükdere İskelesi\'nde gerçekleştirildi.

Semiha Şakir Huzurevi ile Maltepe Huzurevi sakinlerinin katıldığı organizasyona sanat ve spor dünyasından çok sayıda davetli katıldı. UEFA Euro 2024 Adaylık Tanıtım Elçisi ve Ampute A Milli Takım oyuncusu Barış Telli\'nin sürpriz konuk olarak katıldığı organizasyonda sanat dünyasından Wilma Elles ile eşi Kerem Göğüş, Yeşim Salkım, Metin-Eda Özülkü, Tuğba Melis Türk ile kardeşi Mustafa Türk, Yağmur Tanrısevsin-Oğuzhan Koç, Özlem Yıldız, Ferda Anıl Yarkın, Suzan Kardeş, Ümit Erdim, Saruhan Hünel, Serap Paköz, Elif Ece Uzun, Selvi Serttaş, Gurur Aydoğan, Başak Güroz ve Zeynep Mansur gibi ünlü isimler yer aldı.

Düzenlenen iftar programının ardından eğlenceli dakikalar geçiren huzurevi sakinlerinden biri, ünlü isimlerin şarkıları ile dans ederken, \"düğünümde böyle eğlenmemiştim, gençliğimizi yaşattınız bize\" diyerek herkese teşekkür etti.

\"SİZ HAYIRLI EVLATLARSINIZ\"

Mehmet Topal ile Selda Topal\'a teşekkür eden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay, \"Hani hayırlı evlat derler ya, siz de huzurevi sakinleri için hayırlı evlatlarsınız. 6 yıldır her Ramazan ayında onların yüzlerini güldürüyorsunuz. Siz onları dualarındasınız ve onların kıymetlilerisiniz\" dedi.

Noğay, konuşmasının ardından Topal çiftine huzurevi sakinlerinin yaptığı bir tablo ve çiçek hediye etti.

TOPAL\'A EN ÖZEL HEDİYE

İftarın sürpriz konuğu olan UEFA Euro 2024 Adaylık Tanıtım Elçisi ve Ampute A Milli Takım oyuncusu Barış Telli de gecenin finalinde sahneye çıktı. Düzenlenen gece için Topal çiftine teşekkür eden Telli, Ampute Milli Takımı\'nda Avrupa şampiyonluk maçında giydiği formayı Mehmet Topal\'a hediye etti.

(FOTOĞRAFLI)