Mehmet Özdilek: "Konyaspor'a inandığım için buradayım"

Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA) - Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, yeşil beyazlı takımın ligde daha üst sıralarda olmasına gerektiğine inandığı için takımın başına geldiğini belirtti. Göreve geldikten sonraki oynadıkları 3 maçta da iyi bir performans sergilediklerini ifade eden Özdilek, artık takımın 5 maç seyircisiz oynama cezasının sona ereceğini ve Antalyaspor maçından coşkulu tarafından desteğiyle galip olarak ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Atiker Konyaspor teknik direktörü Mehmet Özdilek, bugün medya ile tanışma toplantısı düzenledi. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı\'nda düzenlenen basın toplantısında yeşil- beyazlı takımın durumunu değerlendiren Özdilek, oyunculardan Traore ve Eren\'in sakatlığının devam ettiğini hatırlattı. Milli maç nedeniyle lige verilen arayı da iyi değerlendirdiklerini ifade eden Özdilek, 18 Kasım Cumartesi günü kendi sahalarında oynayacakları Antalyaspor maçına da iyi hazırlandıklarını belirtti.

Samsun\'da Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçının ardından verilen 5 maç seyircisiz oynama cezasının bu hafta sona erdiğine dikkat çeken Özdilek, şunları söyledi:

\'\'Hasret bitiyor. 5 haftadır kendi evimizde seyircisiz oynuyorduk. Dolayısıyla Cumartesi günü stadın tekrar eski kimliğine bürüneceğini düşünüyorum. Bizde de, taraftara yönelik müthiş bir özlem var. Aynı enerji ve coşkunun taraftarda da olduğunu düşünüyorum. Onların desteğiyle ve coşkusuyla, bizim saha içerisinde azmimizle, hafta sonu oynayacağımız müsabakada istediğimizi elde edeceğimizi düşünüyorum. Ligdeki konum itibariyle de bu maçın da önemi farklı. Kendi evimizde, kendi seyircimiz önünde oynayacağımız bu mücadeleyi kazanarak bitirmeyi istiyoruz. \'\'

KONYASPOR\'UN DAHA YUKARILARDA OLMASI GEREKTİĞİNE İNANDIĞIM İÇİN BURADAYIM

Atiker Konyaspor\'un geçen sezon başarılı bir süreç yaşadığını, bu yıl ise beklentinin altında kaldığını ifade eden Özdilek, yeşil beyazlı ekibin ligde daha üst sıralarda olmasına inandığı için takımın başına geçtiğini kaydetti. Özdilek, \"Ben Konyaspor\'un daha yukarılarda olması gerektiğine inandığım için buradayım. Konyaspor, başarılarından dolayı hem Türkiye\'de, hem Avrupa\'da beklenti ve hedefleri büyüten bir yapıya büründü. Ancak bu sene beklentinin altında kaldı. Bu zorlukları bildiğim için, bunları da çözebileceğime inandığım için ben ve ekibim burada olduk. Oynadığımız 3 maçta da bunun sinyallerini hem takım olarak, hem de camia olarak kamuoyuna aktardığımızı düşünüyorum. Daha bir şey yaptık mı? Yapmadık.\" dedi.

ELİMİZDEKİ BÜTÜN OYUNCULARDAN YARARLANACAĞIZ

Takımın mevcut oyuncularını sağlıklı bir şekilde kullanmak istediklerini belirten Özdilek, şöyle konuştu:

\'\'Buraya gelirken buradaki oyuncu profilini bilerek geldim. Devre arasına kadar çok fazla oyuncu içeriye katamayacağımızı, elimizdeki mevcut oyuncuları sağlıklı bir şekilde kullanarak sahada hepsini bu mücadelenin içine sokmaya çalıştım. 3 haftalık periyotta oyuncuların reaksiyonları çok anlamlıydı. Geri bildirimleri de çok sağlıklı oldu. Belki bir önceki dönem de yararlanamadığımız oyunculardan bu süreçte yararlanacağız. Bunların performansının 2-3 kat üste çıktığını sahadaki mücadeleyle herkes görecektir. Devre arasına kadar elimizdeki tüm oyunculardan yararlanacağız. Zihinsel yorgunluklarını attılar. Antrenmana veya maça gelirken coşkuları var.\"

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