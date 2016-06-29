Mehmet Okur'un İstanbul saldırısı tweeti defalarca paylaşıldı

Eski milli basketbolcu Mehmet Okur'un, 'Atatürk Havalimanı'nda yaşanan terör saldırılarında güvenlik zafiyeti var mı yok mu' tartışmalarına yaptığı yorum büyük ses getirdi.

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen terör saldırılarının ardından yetkililerden gelen, "Havalimanında güvenlik zafiyeti yoktu" açıklamasına, eski milli basketbolcu Mehmet Okur'dan sert tepki geldi.

Uzun yıllar NBA'de oynayan Mehmet Okur, kişisel Twitter hesabından yaptığı yorumda, "Güvenlik zafiyeti yok (mus)! Bir de olsa. Aman Allah'ım düşünmek bile istemiyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun" diye yazdı.

Okur'un bu tweeti sosyal medyada büyük yankı yarattı. Kısa sürede 100'e yakın retweet, 200'den fazla beğeni alan tweete onlarca yorum yapıldı. Bazı yorumlarda Mehmet Okur'a destek verilirken, bazılarında tepki gösterildi.