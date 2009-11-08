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Spor

Mehmet Okur'un 16 sayısı Utah'ı kurtaramadı

08 Kasım 2009 16:04

ABD Profesyonel Basketbol Ligi'ne (NBA), bu sabaha karşı yapılan 7 maçla devam edildi.
     Utah Jazz, sahasında Sacramento Kings'e 104-99 yenilirken, milli basketbolcu Mehmet Okur karşılaşmayı 16 sayıyla tamamladı.
     Karşılaşmaya ilk 5'te başlayan ve 34 dakika oyunda kalan Okur, 6 kez kullandığı 3 sayılık atışların 2'sini sayıya çevirirken, 9 kez denediği 2 sayılık atışlarda ise 4 isabet buldu. Serbest atış çizgisinden de 2 sayı üreten Okur, karşılaşmada 16 sayı, 6 ribaunt ve 1 asistlik performans sergiledi.
     Jazz'da 29 sayı, 15 asist ve 3 ribauntla etkili bir oyun sergileyen Deron Williams'ın ve 16 sayı, 12'si savunma olmak üzere 17 ribaunt ve 2 asist kaydeden Carlos Boozer'ın performansları yenilgiyi önleyemedi. Lige iyi başlamayan Utah temsilcisi, bu sonuçla 6. maçında 4. mağlubiyetini almış oldu. 
     
    -HİDAYET MAÇI 8 SAYIYLA TAMAMLADI- 
     
     Toronto Raptors, deplasmanda Dallas Mavericks'e 129-101 yenilirken, Hidayet Türkoğlu karşılaşmayı 8 sayıyla tamamladı.
     İlk 5'te başladığı oyunda 31 dakika sahada kalan Türkoğlu, 3 kez denediği 3 sayılık atışlarda başarılı olamazken, 5 kez kullandığı 2 sayılık atışların da 3'ünü sayıya çevirdi. Faul çizgisinden de 2 isabet bulan milli basketbolcu, karşılaşmayı 8 sayı, 4 ribaunt ve 3 asistle bitirdi. Kanada temsilcisinde 26 sayı, 12 ribaunt ve 1 asist kaydeden Chris Bosh ve 22 sayı ve 5 ribauntla oynayan Andrea Bargnani'nin çabası da yenilgiyi önleyemedi.
    
     -ERSAN 6 SAYIYLA OYNADI-
    
     Milwaukee Bucks forması giyen Ersan İlyasova, takımının sahasında New York Knicks'i 102-87 yendiği maçta 6 sayı kaydetti.
     Oyuna yedek kulübesinden gelen ve 23 dakika forma şansı bulan İlyasova, 2 kez kullandığı 3 sayılık atışlarda isabet bulamazken, 5 kez kullandığı 2 sayılık atışların ise 3'ünde başarılı oldu ve maçı 6 sayı, 7'si savunma olmak üzere 13 ribaunt, 4 asistle tamamladı.
     Bu arada, sahasında Denver Nuggets'ı 125-100 yenen Atlanta Hawks'da, Zaza Pachulia sayı üretemedi.
     Ligde alınan diğer sonuçlar ise şöyle:
     New Jersey Nets - Boston Celtics: 76-86
     Chicago Bulls - Charlotte Bobcats: 93-90
     Los Angeles Clippers - Memphis Grizzlies: 113-110
     Lige, yarın sabaha karşı yapılacak 6 maçla devam edilecek.

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