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Spor

Mehmet Okur'dan rekor

Utah Jazz forması giyen tecrübeli pivot şubat ayı boyunca üç sayı çizgisinin gerisinden %67.7 isabetle oynadı.

03 Mart 2009 02:00


Utah Jazz forması giyen tecrübeli pivot şubat ayı boyunca üç sayı çizgisinin gerisinden %67.7 isabetle oynadı.

Milli basketbolcumuz Mehmet Okur, Cumartesi gecesi Utah Jazz'ın Sacramento Kings'i 102-89 yendiği maçta 4'te 4 üçlük atarak 26 sayıyla takımının galibiyetinde önemli bir rol oynamıştı.

Okur, bu maçtaki performansıyla birlikte Şubat ayı boyunca oynadığı maçlarda 31 üçlük denemesinde 21 isabet buldu. Şubat'ta %67.7 ortalamayla oynayan Memo, böylelikle NBA tarihine geçti. Okur, üç sayı çizgisinin gerisinden bir ayı en yüksek yüzdeyle tamamlayan oyuncu oldu.

Amerika'nın ünlü basın kuruluşu ESPN ile birlikte çalışan istatistik şirketi Elias'ın haberine göre daha önceki rekor 2001 Kasım ayında kırılmıştı. Dönemin San Antonio Spurs oyuncusu Steve Smith, 2001 Kasım ayında 41 üçlük denemesinde 27 üçlük bulmuş ve %65.9 ile rekor kırmıştı.

Utah Jazz, şubat ayı boyunca oynadığı 11 maçta 10 galibiyet almıştı.

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