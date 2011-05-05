-MEHMET OKUR AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA YOK ANKARA (A.A) - 05.05.2011 - (A) Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Harun Erdenay, Avrupa Şampiyonası kadrosunda Mehmet Okur'un yer almayacağını söyledi. Erdenay, Dünya Basketbol Şampiyonası'ndaki kadronun Avrupa Şampiyonası'nda da yer alacağını vurgulayarak, ''Dünya Basketbol Şmpiyonası'ndan farklı bir kadro olmayacak. Mehmet Okur zor görünüyor. Tüm sezon oynamadı ve artık sakat durumda. Ayağını iyileştimesi lazım'' dedi. NBA'da oynayan Türk oyuncuların kötü bir sezon geçirmediğini anlatan Erdenay, ''NBA'da Ersan İlyasova kötü bir sezon geçirmedi. Ender ve Semih iyi dakikalar aldılar. Hidayet, Orlando'ya geçince performansında yükselme oldu. Mehmet Okur'un çok kötü bir sakatlığı oldu. Fenerbahçe Ülker ve Efes Pilsen'deki oyuncular da çok iyi sezon geçiriyorlar. Barış da iyi bir sezon geçiriyor. Hepsi milli takıma geldiğinde başarı için ter dökecektir'' diye konuştu. -ORHUN ENE'YE TAM DESTEK- (A) Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Harun Erdenay, milli takımın yeni antrenörü Orhun Ene'e destek verdiğini belirterek, ''Tanjeviç'in takımı bırakacağı belli olunca, benim de alkıma gelen ilk isim Orhun olmuştu'' dedi. Erdenay, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Öncellikle Orhun Türkiye'nin gelmiş, geçmiş en büyük oyun kurucudur. Oyuncusu takımın beynidir. Oynarken bile o kadar zekiydi ki antrenör gibi taktik verirdi. Bu yüzden antrenörlük hayatı başladı ve 2004 yılında bu yana da Tanjeviç'in yanında. Tanjeviç'in rahatsızlığı ortaya çıkıp, takımı bırakacağı belli olunca, benim de aklıma ilk gelen isim Orhun'du. Oyuncular da Orhun'u seviyor. Türkiye'nin de gelecekteki en iyi antrenörlerinden biri olacak. Bu yüzden milli takım çok emin ellerde.'' Harun Erdenay, milli takımın Avrupa Şampiyonası'ndaki hedefinin final oynayarak, finale kalmak olduğunu kaydetti.