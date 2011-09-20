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Spor

Mehmet Okur Türk Telekom'da ANKARA (A.A)

20 Eylül 2011 15:23

-Mehmet Okur Türk Telekom'da ANKARA (A.A) - 20.09.2011 - Beko Basketbol Ligi takımlarından Türk Telekom, milli basketbolcu Mehmet Okur ile sözleşme imzaladı. NBA'de devam eden lokavt nedeniyle transferi gerçekleşen milli basketbolcu Mehmet Okur'un sözleşme törenine, Türk Telekom Spor Kulübü Başkanı Gökhan Bozkurt, kulüp basketbol şubesi sorumlusu Celalettin Dinçer ve Mehmet Okur'un yanı sıra birçok davetli katıldı. Türk Telekom Spor Kulübü'nün binasında gerçekleşen imza töreninde ilk olarak söz alan kulüp başkanı Gökhan Bozkurt, Türk Telekom olarak Türk sporuna önemli katkılar yaptıklarını belirterek, Mehmet Okur transferi nedeniyle çok mutlu olduklarını söyledi. Milli basketbolcu Mehmet Okur ise Türk Telekom'un Türkiye'nin çok değerli bir markası olduğunun altını çizerek, bu organizasyon içinde yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Büyük bir camiaya geldiğinin farkında olduğunu vurgulayan Okur, ''Türk Telekom'un elde ettiği başarılar, gelenek haline gelmiştir. Aynı yolda yürüdüğümüz ve kriterlerimiz uyduğu için Türk Telekom ile sözleşme imzaladım. Tüm maçlarda hem saha içinde hem de saha dışında Türk Telekom ailesini en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım. Çok kaliteli bir takıma sahibiz ve hedeflerimiz büyük. Artık Ankara basketbolunun başarıya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum'' dedi. Okur, NBA takımlarından Utah Jazz ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu, NBA'deki lokavt sürecinin sona ermesi halinde sözleşmesi gereği takımına geri dönmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

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