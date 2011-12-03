-Mehmet Okur Türk Telekom'a veda etti ANKARA (A.A) - 03.12.2011 - Türk Telekom'un yıldız basketbolcusu Mehmet Okur, başkent ekibine veda etti. ABD Profesyonel Basketbol Ligi'ndeki (NBA) lokavt sebebiyle 3 ay boyunca lacivert-beyazlılarda forma giyen Okur, lokavtın sona erecek olmasının ardından başkent temsilcisine veda etti. Beko Basketbol Ligi'nde Türk-Telekom-Aliağa Petkim karşılaşması öncesinde düzenlenen veda töreniyle başkentli basketbolseverlerle vedalaşan Mehmet Okur'a, Türk Telekomspor Kulübü Başkanı K. Gökhan Bozkurt adına genel sekreter Mehmet Akif Üstündağ, Türk Telekom Asbaşkanı ve basketbol şube sorumlusu Celalettin Dinçer birer plaket verirken, Türk Telekom Antrenörü Timuçin Meriç ile taraftarlar, yıldız basketbolcuya çiçek takdim etti. Tören sırasında açıklamalarda bulunan Okur, NBA'de yaşanan lokavt süreci sonrasında Türk Telekom'dan teklif aldığını ve hiç düşünmeden bunu kabul ettiğini belirterek, ''Buraya gelirken sakatlığım nedeniyle tam olarak hazır değildim. Teknik ekip ve oyuncu arkadaşlarımın destekleriyle burada kaldığım 3 aylık süreyi dolu dolu geçirdim. Şu anda da tam hazır bir şekilde NBA'e geri dönüyorum'' dedi. Milli basketbolcu, kariyerini NBA'de tamamlamak istediğini de vurgulayarak, ''Türkiye'de olduğum süre içinde çok mutlu günlerim oldu. Benden desteklerini esirgemeyen yönetim kurulumuza, teknik ekibe, oyuncu arkadaşlarıma ve tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum'' diye konuştu. Bu arada, Mehmet Okur'un pazartesi günü de uçakla ABD'ye gideceği bildirildi.