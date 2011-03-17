-MEHMET OKUR SEZONU KAPATTI SALT LAKE CITY (A.A) - 17.03.2011 - Utah Jazz'da forma giyen Türk basketbolcu Mehmet Okur'un sakatlıktan ötürü sezonu kapattığı açıklandı. Utah Jazz Genel Menajeri Kevin O'Connor, Minnesota Timberwolves maçından sonra yaptığı açıklamada, Okur'un bel ve aşil tendonundaki sorunların devam ettiğini, takımının Play off'a kalma mücadelesine yardım edemeyecek olmasından üzüntü duyduğunu söyledi. O'Connor, Okur'un aşil tendonundaki sakatlığın iyileşmesinin, belindeki sorun nedeniyle geciktiğini, Play off'a kalmaları halinde basketbolcunun burada oynamasının da küçük bir ihtimal olduğunu kaydetti.