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Spor

Mehmet Okur NBA kariyerine nokta mı koyacak?

Basketbolun rüya ligi NBA’ye 2002 yılında Detroit formasıyla ayak basan Mehmet Okur sıkıntılı günler geçiriyor

07 Mart 2012 11:53

 

T24 - New Jersey Nets’in play-offlara katılamamasını değerlendirmek isteyen Mehmet Okur tedavisine başladı. ‘Money’ lakaplı milli oyuncu, yeni sezona kadar iyileşip kariyeri hakkında karar verecek.

Basketbolun rüya ligi NBA’ye 2002 yılında Detroit formasıyla ayak basan Mehmet Okur sıkıntılı günler geçiriyor.

Detroit Pistons ve Utah Jazz’da önemli başarılara imza atan, şampiyonluk yüzüğü takan, All Star olan milli oyuncumuz belindeki sakatlık sebebiyle geleceğiyle ilgili sezon sonunda önemli bir karar verecek.

Türk basketbolseverlerin yakından tanıdığı Deron Williams’ın takımı New Jersey Nets’e takas olan Okur, Brook Lopez’in yokluğunda uzun süre sahada kalınca belindeki sakatlık nüksetti.


Deplasmanlarda özel yatağını arıyor


Zor günler yaşamaya başladı. Evinde özel yatağı olmasına rağmen deplasmanlarda yatak sorunu yaşayan Mehmet 5 doktora gitti, çözüm olarak ameliyat gösterildi. Ancak buna yanaşmayan tecrübeli oyuncuya 5-6 hafta dinlenmesi ve yüzme dışında hiçbir spor yapılmaması söylendi. New Jersey’in Play-off’lara katılamayacak olması ve sezon sonunda da kontratı bitecek olan Okur bu boşluktan faydalanıp belini iyileştirdiği taktirde özel yetenekleri sebebiyle ligin iddialı takımlarından biriyle anlaşıp kariyerini devam ettirmek istiyor.

Mehmet Okur kimdir

Doğum Tarihi: 26 Mayıs 1979
Doğum Yeri: Yalova, Türkiye
Boyu: 2.11 metre
NBA draft: 2001’de Detroit Pistons tarafından 2. tur 37. sıra

 

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