Mehmet Okur kendine geldi

T24 - NBA'de temsilcimiz Mehmet Okur'un da 17 sayı attığı maçta Utah Jazz, sahasında Houston Rockets'i mağlup ederken son oynadığı 8 maçtaki 6. galibiyetine imza attı. Okur, 3 maç aradan sonra ilk defa çift haneli rakamlara ulaşmış oldu.





Milli basketbolcumuz Mehmet Okur'un formasını giydiği Utah Jazz evinde Houston Rockets'i 133-110 mağlup ederek son 8 maçta 6. galibiyetini aldı. Okur 17 sayı – 8 ribaund ve 3 asistle galibiyette önemli bir rol oynadı. Ev sahibinde D.Williams 35 sayı – 7 ribaund – 13 asistle maça damgasını vuran isim oldu. C.Boozer 18 sayı – 8 ribaund, P.Millsap 18 sayı – 4 ribaund – 5 asist, W.Matthews 18 sayı – 3 ribaund – 3 asist ve C.Miles ise 11 sayı - 3 asist yaptı.



Indiana, Chicago'yu 100-90 yenerek 3 maç aradan sonra galip geldi. Granger attığı 30 sayı ve 8 ribaundla galibiyetin mimarı oldu. Ev sahibi takımda T.Murphy 17 sayı – 4 ribaund – 3 asist, D.Jones 17 sayı – 1 ribaund – 1 asist ve R.Hibbert 12 sayı – 7 ribaund – 3 asistle maçı tamamladı. Konuk ekip Chicago Bulls'ta ise D.Rose 27 sayı – 2 ribaund – 4 asistle mağlubiyeti engelleyemezken, T.Gibson 14 sayı – 9 ribaund – 3 asist, J.Pargo 14 sayı – 3 ribaund -1 asist ve L.Deng 13 sayı – 18 ribaundla oynadı.



Memphis, New York'u 120-109 yenerek deplasmanda üst üste 4. galibiyetini aldı. Konuk ekipte A.Harrington 31 sayı – 4 ribaund – 3 asistle maça damgasını vuran isim olurken, D.Lee 21 sayı – 7 ribaund – 3 asist, E.House 15 sayı – 2 ribaund -4 asist ve D.Gallinari 11 sayı – 5 ribaund ve 2 asistle oynadı. Ev sahibi New York Knicks'ta ise Z.Randolph 31 sayı – 25 ribaund – 2 asistle müthiş bir performans ortaya koymasına rağmen yenilgiyi önleyemedi. Ev sahibinde R.Gay 27 sayı – 5 ribaund – 3 asist, M.Gasol 25 sayı – 13 ribaund – 8 asist ve M.Conley 18 sayı – 3 ribaund – 5 asist yaptı.



Portland deplasmanda Minnesota'yı 110-91 yenerek son 4 maçta 3. galibiyetini aldı. Portland'da N.Batum 31 sayı – 7 ribaund – 7 asistle en skorer isim oldu. L.Aldridge 21 sayı – 7 ribaund – 2 asist ve R.Fernandez 18 sayı – 4 ribaund – 1 asistle oynadı. Minnesota'da ise A.Jefferson 19 sayı – 11ribaund – 2 asist, R.Sessions 13 sayı – 4 ribaund – 4 asist, K.Love 10 sayı – 6 ribaund – 2 asist ve C.Brewer 10 sayı – 1 ribaund ve 2 asistle maçı tamamladı.



Golden State, Detroit'i 95-88 yenerek 2 maç aradan sonra galip geldi. Golden State'te S.Cury 27 sayı – 5 ribaund – 4 asistle en skorer isim oldu. Ev sahibinde A.Tolliver 19 sayı – 14 ribaund – 5 asistle double double yaparak bir diğer katkı sağlayan oyuncu oldu. C.Watson 17 sayı – 8 ribaund – 5 asist, A.Morrow 15 sayı – 3 ribaund – 5 asist ve R.Turiaf 11 sayı – 6 ribaund ve 2 asistle maçı tamamladı. Konuk Detroit'te ise T.Prince 18 sayı – 6 ribaund – 8 asist, R.Stuckey 17 sayı – 7 ribaund – 1 asist, R.Hamilton 16 sayı – 6 ribaund – 2 asist ve J.Jerebko 11 sayı 6 ribaund ve 8 asistle oynadı.





