Mehmet Okur basketbolu bıraktı

Milli basketbolcu Mehmet Okur, profesyonel kariyerini bitirme kararı aldı.



Son olarak Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) takımlarından New Jersey Nets'te forma giyen 33 yaşındaki Mehmet Okur, son dönemdeki sakatlıkların ardından eski günlerine dönemeyeceğini anladığı için bu kararı aldığını bildirdi.

Mehmet Okur, "1993 yılında, 14 yaşında başladığım aktif profesyonel basketbol kariyerime 33 yaşında veda ediyorum. Geç başladığım, ancak aradaki farkı kapatmak istercesine büyük bir azim, kararlılık ve aşk ile dolu dolu yaşadığım basketbol kariyerime, bireysel ve takım olarak sayısız başarılar sığdırma gururunu yaşadım. Takım sporlarında Türkiye'ye kazandırdığımız ilk madalya olan 2001 Avrupa Şampiyonası ikinciliği ile başlayan ilk milli takım başarıma, NBA'de şampiyonluk kazanan ilk Türk ve NBA'de All-Star seçilen yine ilk Türk olma unvanlarını ekledim" diye konuştu.

Okur, "En üst seviyelerde yıllarca Türkiye'mi en iyi şekilde temsil etmiş bir sporcu olarak, özellikle son üç yıldır ardı ardına yaşadığım sakatlıklardan dolayı, bütün geri dönme çabalarıma rağmen artık eski Mehmet Okur olamayacağımı anlamış bulunuyorum. Özel antrenörümle çalışmalarımı devam ettirirken, sayısız NBA takımlarından ve Avrupa'nın en elit takımları arasında yer alan kulüplerden teklifler aldım. Ancak, bir oyucunun, özellikle de belli seviyeyi aşmış bir oyuncunun vücudu, onun eskisi gibi olmasına müsaade etmemeye başladığında, onun artık çok sevdiği, hayatının yıllarca vazgeçilmez bir parçası olan spora veda etme zamanıdır ve bu an Mehmet Okur için gelmiştir" dedi.

33 yaşındaki oyuncu, "OYAK Renault altyapısında başlayan, TOFAŞ, Efes Pilsen, Detroit Pistons, Utah Jazz ve New Jersey Nets ile noktalanan basketbol kariyerim boyunca hem saha içinde, hem saha dışında milletime layık, gurur vesilesi bir sporcu olmaya gayret ettim. Başarılarım kadar başarısızlıklarım da, benim itici gücüm oldu. Ancak, benim için en önemlisi, sadece sporculuğum ile değil, yaşam tarzım ile de çocuklara ve gençlere doğru bir örnek olma gayretimdir" şeklinde konuştyu.

Okur, "Ben, Mehmet Okur; öncelikle ailemin, basketbol kariyerim boyunca bana emeği geçen antrenör, idareci ve takım arkadaşlarımın ve son olarak da her zaman beni destekleyen Türk halkının ortak bir eseriyim. Bu heyecan dolu 19 yıllık serüvende bana eşlik eden sizlere sonsuz teşekkür ediyorum" diyerek sözlerine son verdi.

Oyak Renault Spor'da profesyonel basketbol kariyerine başlayan Okur, Tofaş ve Efes Pilsen'de geçirdiği başarılı sezonların ardından NBA'de forma giymeye başladı.



NBA'de ilkleri başardı



Drafttan Detroit Pistons tarafından 38. sıradan seçilen Okur, ikinci sezonunda takımın en önemli oyuncularından biri oldu ve sezonu 9.6 sayı, 5.9 ribaunt istatistikleriyle bitirdi. Bu sezonu Detroit Pistons ile NBA Şampiyonu olarak tamamladı ve böylece dünyanın en önemli basketbol liginde şampiyonluk unvanına ulaşan ilk ve tek Türk oyuncu oldu.

Şampiyonluğun ardından; o sezon kontratı biten Mehmet Okur, Utah Jazz ile anlaştı. Utah Jazz'da oynarken, Steve Nash'in sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılması üzerine 2007 NBA All-Star maçı Batı Konferansı kadrosuna dahil edildi.

Böylece Okur, NBA tarihinde All-Star seçilen ilk Türk basketbolcu oldu.

NBA'deki lokavt nedeniyle bir süre Türk Telekom'da oynayan Okur, 2012 yılında Gerald Wallace karşılığında Portland Trail Blazers'a takas oldu.