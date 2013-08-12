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Mehmet Öcalan: Abim 12 metrekarelik bir çukurda yatıyor

Mehmet Öcalan: Ağabeyim Abdullah Öcalan iki senedir avukatlarıyla görüştürülmüyor

12 Ağustos 2013 12:59


Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan, ağabeyiyle görüşmek üzere İmralı Adası’na gitti. Mehmet Öcalan, hareketinden önce yaptığı açıklamada en fazla katkıyı ağabeyi Abdullah Öcalan’ın verdiği sürecin, tek taraflı olduğunu ve bu şekilde yürüyemeyeceğini söyledi. Abisinin yaşam koşullarından da bahseden Mehmet Öcalan, abisinin 12 metrekarelik bir çukurda yaşadığını iddia etti.

Kenya’da yakalandıktan sonra getirildiği İmralı Adası’nda ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan, her ayın ikinci pazartesi günü yapılan açık görüşten yararlanmak için bu sabah İmralı’ya gitmek üzere Gemlik Jandarma Komutanlığı’na geldi. Yanında, Abdullah Öcalan’ın cezaevi arkadaşı olan PKK’lı Cumali Karasu’nun kardeşi Hanefi Karasu ile saat 08.30’da Gemlik’e gelen Mehmet Öcalan, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Söylenecek çok şey olduğunu fakat insani anlamda bir kaç konuya değinmek istediğini belirten Mehmet Öcalan şunları söyledi:

"Ağabeyim Abdullah Öcalan veya Apo, ne isim koyarsan koyabilirsin, iki senedir avukatlarıyla görüşme yapılmıyor. Geçen hafta dördüncü pakette müebbet hapis yatanlarla ilgili bir madde varmış. Avukatlar daha mahkemeye başvurmadan önce o karar alınıyor, daha sonra da 'Apo’ya o yasadan faydalanma hakkı yoktur' deniyor. Hukuk devletinde böyle şeyler olmamalı. Her şey eşit olmalıdır. Daha mahkemeye gitmeyen bir madde, yetkili kişiler ’Abdullah Öcalan bu yasadan asla yararlanmayacak’ diyor. Bu yapılan hukuk devletine uygun düşüyor mu?"

 

'Avukatlarıyla görüştürülsün'

 

Çözüm sürecine de değinen Mehmet Öcalan, sürecin sağlıklı yürümesi için ellerinden gelen tüm katkıyı sunduklarını kaydederek şöyle konuştu:

"Bölgedeki tüm insanlar da katkı sunuyor. Bu süreç demokratik şekilde çözülecekse, bunu iki tarafı olmalıdır. Eğer gerçekten çözüme gidilecekse. Türk basınında Abdullah Öcalan için villa yapıldığı yazılıyor. Onu diyenler bir ay oraya gidip yatsınlar. 12 metrekarelik o çukurun içerisinde yatsınlar. Şu an bu sürece en büyük katkıyı Abdullah Öcalan sunuyor. Onun şartlarının değiştirilmesi gerekir. Yani bu şartlarda katkı belli bir yere kadar yapılır. Bu katkıyı yapacak imkanı yoktur. Ben orayı 14 seneden bu yana biliyorum. Bunu söyleyen dışarıdaki siyasi belli şahsiyetler bir ay, iki ay eğer orada yaşayabilecek durumdalarsa o villalar onların olsun. Biz şu an aile ve bayram ziyareti için buradayız. Bu bizim yasal hakkımızdır. Abdullah Öcalan davası ne kadar siyasi olsa da bunun bir tarafı da hukukidir. Hukuki gereklerin yerine getirilmesini bekliyoruz. Bir an önce avukatların gitmesini istiyoruz. Avukatların ziyareti fayda getirecektir. İki senedir beş altı tane tutuklu oradadır. Avukatlarıyla görüşmemişler. Bu demokratik bir ülkede olacak şey midir? Bir an önce avukatların gitmesini bekliyor ve istiyoruz."

Mehmet Öcalan ve Hanefi Karsu, daha sonra kimlik kontrolleri ve üst aramalarının yapılmasının ardından İmralı’ya hareket etti. Jandarma tarafından kimlik kontrolü yapılan Mehmet Öcalan'ın, karakola girişte elinde iki adet şeker paketi taşıdığı gözlendi.

Abdullah Öcalan en son Ramazan bayramından önce kardeşi Fatma Öcalan ve dayısı Süleyman Arslan ile görüşmüştü.

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