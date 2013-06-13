Öcalan: Süreçte birinci aşama sona erdi

İmralı Adası'ndan dönen Mehmet Öcalan kardeşi Abdullah Öcalan ile yaptıları konuşmanın içeriğine dai ayrıntılar verdi. Görüşmeye bir tek kendisinin kabul edildiğini söyleyen Mehmet Öcalan, diğer tutukluların ailelerinin adaya gidişine izin verilmediğini söyledi. Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmede Öcalan'ın süreç hakkında geniş kapsamlı analizler yaptığını ifade etti. Ağabeyinin ve diğer mahkumların durumlarının genel olarak iyi olduğunu söyledi.

Mehmet Öcalan,"Gerçekten kapsamlı bir görüşme yaptık. Orada kalan diğer tutsakların durumları iyi. Hepsinin durumunu tek tek sordum. Sayın Öcalan diğer ailelerin neden gelmediğini sordu. Diğer ailelere izin verilmediğini söyledim. Orada kalan arkadaşların durumlarında herhangi bir sorun yoktur. Sizin aracılığınızla o arkadaşların ailelerine de bu durumu aktarmış olalım" dedi.

'Umarın ikinci aşama olumlu başlar'

Abdullah Öcalan'ın görüşmelerinde sürecin genel olarak tüm noktalarına değindiğini ve kapsamlı değerlendirmelerde bulunduğunu aktaran Mehmet Öcalan, ağabeyi'nin sürecin birinci aşamasının sonlandığını belirttiğini söyledi. Öcalan'ın sürecin birinci aşamasında bazı isteklerin yerine getirilmediğini ifade ettiğini söyledi. Mehmet öcalan ağabeyinin özellikle bölgede devam eden karakol inşaatları ve yeni korucu alımlarının sürece katkısı olmayacağı yönünde değerlendirmelerde bulunduğunu aktardı.

Mehmet Öcalan,"Sayın Öcalan 'özet olarak sürecin birinci aşaması bitmiştir' dedi. 'Umarız sürecin ikinci aşaması daha olumlu olur. Umudumuz, beklentimiz budur. Bu günlerde ikinci aşamaya geçeceğiz. Bu nasıl şekillenecek bilemiyoruz. Yüzde ellilik bir umudum var' dedi" diye aktardı.

'Elimden Geleni Fazlasıyla Yapıyorum'

Ağabeyi Öcalan'ın sürecin kamuoyunda nasıl algılandığını kendisine sorduğunu söyleyen Mehmet Öcalan, "Bölgede sürecin her yerde tartışıldığını söyledim. Devlete, sisteme halkın cok fazla güveninin olmadığını söyledim. Güvenlerinin sebebi bir tek sensin dedim. Halk süreci bekliyor, sana güveniyorlar dedim. Bunu aktardım."

Bunlara karşılık olarak Abdullah Öcalan şunları söyledi:

"Birinci aşama bitiyor. Bazı isteklerimiz vardı. Buisteklerimizin bazıları yerine getirilmedi. En azından korucuların fes edilmesi gerekirdi. Neden bu büyük karakollar inşaa ediliyor. Yeniden korucu kadroları alınıyor. Eğer süreç olumlu gidecekse korucuların alınması gerekmiyor. Kule gibi karakolların yapımı gerekli değil. Bunları sürece katkı sunmaz. Umarız ki bunlar durdurulur. İki tarafta samimi olursa buna gerek yoktur. Gerillanın büyük bir kısmı zaten çekildi. Karakol yapımları ve yeni korucu alımlarına neden ihtiyaç duyuluyor. Bu doğru bir şey değildir. Kabul edilebilecek bir durum da değildir. Umarız ki ikinci aşama güzel başlar. Yüzde ellilik pay veriyorum. Umarız ki, devlet, hükümet süreci bloke etmez, gerekenleri yapar ve süreç bu şekliyle yürür. Bölge halkı da TÜrkiye halkı da sürecin olumlu gitmesini istiyor. SÜrecin başarı ile sonuçlanması isteniliyor. Ben üzerime düşeni fazlası ile yapıyorum. Benim de yapabileceklerim belli bir yere kadardır. Yapsam da bir şey oluşamaz. Sürece herkes destek sunmalıdır. Eğer bu mesele çözülecekse Kürtler de Türkler de buna herkes gerçekçi katkı sunmalıdır. Umarız ki, Kürtlerle TÜrkler bu sürece katkı sunarlar. Sürecin provoke edilmesi durumda kimin tarafından provoke ediliyorsa herkes buna engel olmalıdır.

'Bunlar Olmuyorsa, Süreç Sağlıklı İlerlemiyor'

Görüşmelerde Abdullah Öcalan'ın aile ve avukatların görüşmelerinin engellenmesine de değindiğini aktaran Mehmet Öcalan, Öcalan'ın "Eğer süreç doğru gidecekse avukatların bir an önce gelmesi gerekir. BDP heyetinin sık sık gelmesi gerekir. Ailenin sık sık gelmesi gerekiyor. Eğer bunlar olmuyorsa bu süreçte bir yanlışlık vardır. Eğer bu yanlış da düzelmiyorsa süreç zaten tıkanacaktır, yürümeyecektir." dediğini kaydetti.

Mehmet Öcalan ağabeyinin son olarak kamuoyuna da çağrı yaptığını belirterek,"Sürece herkes katkı sunmalı. Ama doğru bir iş yapılıyorsa katkı sunmalıdır. Yanlışlar olduğu zaman da 'süreç yanlış gidiyorsa' halkın da buna dur demesi gerekir. Bunu umuyoruz ve istiyoruz" dediğini aktardı.

Mehmet Öcalan, ağabeyinin Gezi Parkı direnişine yapılan müdahaleler hakkında ise "Bu demokratik bir tutum değildir, daha akıllı ve doğru düşünmemiz gerekir" diyerek düşüncelerini belirttiğini dile getirdi.