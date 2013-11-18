Mehmet Öcalan: Diyarbakır'da kimse Öcalan'ı gündeme getirmedi

Mehmet Öcalan, ağabeyi Abdullah Öcalan’la görüşmek için bu sabah İmralı Adası’na gitti. Kürdistan Bölgesel Yöentimi Başkanı Mesud Barzani'nin Diyarbakır' ziyaretine değinen Mehmet Öcalan 'sanki aralarında bir sözleşme yapmışlardı" dedi ve kimsenin Öcalan'ı gündeme getirmediğini ifade etti. Öcalan, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır’daki konuşmasını da hatırlatarak, “Umarız ki Başbakanın dediklerini herkes görebilir. Bu söylediklerini bir an önce hayata geçirmesini istiyoruz” dedi.

Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan ile diğer mahkumlardan Cumali Karsu'nun yakını Pervin Oduncu ve Şeyhmus Poyraz'ın yakını Felek Cızlaşmak, sabah saatlerinde Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı’na geldi.

Öcalan, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İmralı Adası'ndan döndüklerinde söylenecek bir şeyler varsa söyleyeceklerini ifade etti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Öcalan, şunları kaydetti:

"İki gündür herkesin bildiği gibi Diyarbakır'da her ne ismi koyarsanız koyun Başbakan orada çözüm süreciyle ilgili bazı iyi şeyler söyledi. Umarız ki, Başbakan'ın dediklerini herkes görebilir. Bu söylediklerini bir an önce hayata geçirmesini istiyoruz. Diyarbakır'a belli bazı şahsiyetler geldi, isimlerini söylemek doğru değil.

Süreci götüren, evet devlettir, hükümettir ve Öcalan'dır. Sanki aralarında bir sözleşme yapmışlardı, kimse Öcalan'ı gündeme getirmedi. Bu, doğru bir şey değildir. Gerçek neyse onu deseler daha doğru ve uygun olurdu."

Öcalan, Pervin Oduncu ve Felek Cızlaşmak, işlemlerin tamamlanmasının ardından deniz yoluyla İmralı Adası'na hareket edecek.