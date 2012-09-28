Mehmet Öcalan: Ağabeyim çözüm için görev beklediğini söyledi

İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüşen Mehmet Öcalan, "Ağabeyim, eğer istenirse kendisinin hazırladığı barış projesi ile Türk ve Kürtler’in ezilmeyeceğini yani iki tarafın da zarar görmeyeceğini söyledi" dedi.

Ali Leylak ve Ömer Şulul'un radikal.com.tr'de yer alşan haberine göre; Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Abdullah Öcalan ile ile kardeşinin görüştürüldüğünü açıklamasının ardından, Mehmet Öcalan yaşadığı Şanlıurfa ’nın Halfeti İlçesine bağlı Ömerli Köyü’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kendisinin Başbakan ile görüşmediğini belirten ve İmralı’da ağabeyi ile görüşme tarihini söylemeyen Mehmet Öcalan şöyle konuştu:

"Benim Başbakan ile herhangi bir temasım olmadı. 14 aydan beri kardeşim denizin ortasında tek başına kalmaktadır. O belli bir şahsiyettir. Abdullah Öcalan, Kürt sorunu çözümüne ilişkin ağırlığı olan bir kişidir. Biz diyoruz ki; bu soruna en büyük katkı sunacak kişi de kardeşim Apo’dur. Bu kadar önemli bir kişi neden 14 aydır avukatlarla ve ailesiyle görüştürülmüyor. Kardeşim 14 aydır susmuş vaziyettedir. Eğer tutuklu ve hükümlüyse ağabeyimin de yasal hakları vardır ve 14 aydır bu yasal haklar ayaklar altına alınmış durumdadır."

Kardeşi ile 14 ay içerisinde 2 kez görüştüğünü söyleyen ve görüşme tarihlerini açıklamayan Mehmet Öcalan, görüşmedikleri süre içerisinde ağabeyinin yaşamına ilişkin kuşkular taşıdıklarını ancak görüşme sonrası kaygılarının sona erdiğini kaydetti.

‘Ağabeyim çözüm için görev beklediğini söyledi’

Mehmet Öcalan, tarihini açıklamadığı İmralı’da gerçekleşen son görüşmede çetebaşı ağabeyi Abdullah Öcalan’ın gelişmelere ilişkin değerlendirmesini ise şöyle ifade etti:

"Ağabeyim, görüşmemiz sırasında hem çözüm için görev beklediğini ifade etti. Devletin samimi olmasını isteyen ağabeyim, samimiyet ile sorunun çözüleceğini söyledi. Ağabeyime göre, oyalama taktikleri bitmeli ve samimi olunmalı. Ağabeyim, eğer istenirse kendisinin hazırladığı barış projesi ile Türk ve Kürtler’in ezilmeyeceği yani iki tarafın da zarar görmeyeceğini söyledi. Ağabeyim iki tarafın da hazırladığı proje ile ortak zeminde buluşacağını söyledi. Ağabeyimin isteği demokratik bir zeminde diyalog yöntemi ile barış projesinin hayata geçirilmesi ve akan kanın durmasıdır."

‘Çatışmalar bitsin, Kürt sorunu çözülsün‘

Son günlerde yaşanan şiddetli çatışmaların son bulmasını da isteyen Mehmet Öcalan şöyle konuştu:

"Bizler bu çatışmaların bitmesini yürekten istiyoruz. İnsanların ölmemesini gönülden istiyorum ama burada Kürt sorunu vardır. Bu sorun biterse bu çatışmalarda biter. Sorunu demokratik bir şekilde çözüm gerekiyor. Bunun kilit noktasının bir parçası Kandil’dir, Avrupa’dır ve Apo’dur. Bunu Başbakan da söyledi; ’İmarlıyla görüşün’ diye. Bu tespit doğrudur. PKK başkanı olan kardeşimin Kandil üzerinde etkisi ağırdır. Ağabeyim de yaptığım görüşmelerde devletin sorunu çözme noktasında samimi davranmasıyla problemin halledileceğini söyledi."