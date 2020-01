Öcalan: Kim beni buraya getirdiyse, Paris katliamını da onlar yaptı

Mehmet Öcalan'a göre İmralı'da görüştüğü ağabeyi Abdullah Öcalan, Kürt sorununun çözümüne ilişkin bir projeyi hükümete verdiğini söyledi. Sorunun çözümünün en önemli ayaklarından birinin Kandil ve Avrupa'da olduğunu belirten Abdullah Öcalan, "Bu insanlar oradalar. Zaten hareketi yürütenler onlardır. Kuş ile onlara haber gönderemem" dedi. Paris'te katledilen 3 Kürt kadın siyasetçi için de Öcalan, "Kim beni buraya getirdiyse, o katliamı da onlar yaptı" iddiasında bulundu.



Dün İmralı Adası'na giderek Abdullah Öcalan ile görüşen Mehmet Öcalan'ın görüşmeye ilişkin açıklamaları ANF'de yer aldı. Abdullah Öcalan'ın 1 saat görüşme istemesine karşın 45 dakika süre verildiğini belirten Mehmet Öcalan'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:



-Abdullah Öcalan dışarıda neler olduğunu, kamuoyunun süreç hakkında ne düşündüğünü sordu... Köşe yazarları da basının da belli şahsiyetleri de iyi bir süreçte Kürt sorunu çözülecekse, bunun doğru bir şekilde olmasını istiyorlar dedim. O da, 'Tamam ben bunu iyi biliyorum' dedi.



-Burada istihbarat ile görüştüm. Belki buraya gelen insanlar samimidir ama tek onlar değildir. Başka güçler vardır. Bu güçler bu sürece ne kadar destek veriyorlar bunu bilmiyorum. Buraya gelenler samimidir; ama onların da bir yere kadar sınırı vardır. Doğru işlerse elimizden geleni yapıyoruz. Ama benim yapacaklarım sınırlıdır... Ne istiyoruz, ne yapabiliriz, nasıl çözülür, bildiklerimizi hükümete verdik. Hükümet buna ne ad verirse versin, bu yol çözüm yoludur. Onlar bu isteklerimizi, Kürt sorunu nasıl çözülür değerlendirecekler. Ama tekrar söylüyorum ben bir mahkûmum, her şeyin sahibi değilim. Her şeyi bana bağlamayın, bağlasanız da ben yapamam.



-Sorunun bir parçası Kandil'e bir parçası ise Avrupa'ya bağlı. Kuş ile onlara haber gönderemem. Buraya filan kişi gelsin, falan kişi gelsin bu isimler üzerine bir tartışma değildir. O heyet de gelsin, onlarla tartışalım, süreç nasıl yürüyecek onlarla konuşalım. Şimdiye kadar kimse gelmedi. Ahmet ile Ayla bundan 40 gün önce geldiler. Bundan sonra bir şey olacaksa, biz dedik, bunun bir parçası Kandil'de bir parçası Avrupa'dadır... Bu sorun çözülecekse heyetin gelmesi gerekir. Heyetle tartışacağız, onlar da halka anlatacak. Kandil ve Avrupa kendi görüşlerini, gerçeklerini söylemeli. Onlar da bu sorun nasıl çözülecek görüşlerini söylemeliler. Tekrar ediyorum bu sorunu çözmek için halka veya Kandil'e kuşlarla haber gönderemem. Kuşlarla bu iş olmaz. Bir an önce heyet gelsin, danışalım. Kürt sorunu nasıl çözülecek, bu projeyi de kısmen devlete, hükümete verdik. Süreç bizim tarafımızdan tıkanmaz. Eğer süreç tıkanırsa, Kürt de Türk de zarar görür. Bölgede yaşayan herkes zarar görür. Bunun için herkes ona göre sürece hazır olsun.



-Gladio deniyor yani NATO, kısaca şunu söyleyeyim halkımız şunu bilsin; kim beni buraya getirdiyse, Paris katliamını da onlar yaptı... Bu projeyi, planı kim yaptı. Bir an önce ortaya çıkarılsın. Fransa biliyor, Avrupa, ABD, NATO bunu biliyor."