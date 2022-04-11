Mehmet Ocaktan: Türkiye dahil bütün İslam toplumları yaşadığımız çağı anlama ve algılama yeteneğini tümden kaybetmiş durumdalar

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Türkiye dahil İslam toplumlarının yaşadığımız çağı anlama ve algılama yeteneğini tümden kaybettiğini belirterek, "Dolayısıyla İslam ülkelerinin evrensel hukuk normları temelinde bir hukuk devleti inşa etmeleri pek mümkün gözükmüyor.

Açıkça ifade etmek gerekirse Müslüman toplumların ‘dünyalı’ olamamasının temelinde iki ana yaklaşım yer alıyor. Birincisi, şeriat, İslam medeniyet projesinin temel bileşeni olarak kabul edildiği için doğal olarak şeriat olmazsa Müslüman toplumların Hristiyan toplumlardan bir farkının kalmayacağına inanılmaktadır.

İkinci ana yaklaşım ise, Müslümanları şeriattan yoksun bırakan sömürgecilik ve kültürel istiladır. Dolayısıyla bu süreçleri tersine çevirebilmek ve bağımsız bir medeniyet kurabilmek için öze dönmek şarttır" diye yazdı.

İslam toplumlarının hukuk devleti inşa etme niyetlerinin olmadığını savunan Ocaktan, "Hiçbir hukuk devletinde böyle bir hukuk skandalını tahayyül etmek bile mümkün değildir. Ama Kaşıkçı örneği de bir kez daha gösterdi ki sadece Türkiye gibi hukuk devleti olma özelliğini kaybetmiş İslam ülkelerinde bu tür hukuk skandallarının olması son derece sıradan bir olaydır.

İşte bu yüzden de adalet Müslüman ülkelere ya hiç uğramıyor, ya da arada sırada uğruyor…" ifadelerini kullandı.

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