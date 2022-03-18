Mehmet Ocaktan: Seçimler yaklaştıkça hiçbir faninin aklına gelmeyecek yeni icatlar yaparlarsa şaşırmamak lazım

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Cumhur İttifakı'nın hazırladığı seçim yasası teklifinin asıl hedefinin, muhalefetin oluşturduğu 6'lı masayı dağıtmak olduğunu belirterek, "Çünkü iktidar, millet nezdinde her geçen gün daha da hızlanan itibar kaybını önleyecek çözüm üretme kabiliyetini tümden kaybetmiş durumda. Dolayısıyla, bundan sonra milletle arasındaki gönül köprüsünü tamir edecek icraatlar yaparak yeniden eski güzel günlerine dönebilmesi pek mümkün gözükmüyor.

Hikayenin sonuna yaklaşan iktidar bundan sonra tıpkı yeni seçim yasasında olduğu gibi ya sofistike “siyaset mühendisliği” projeleriyle millet iradesine tuzak kurup oy oranı düşük olan partilerin sandıkta alacağı oylarını kendi hanesine yazdıracak, ya da “vatan-millet” ve “beka” söylemleriyle geniş kitleleri motive etmeye çalışacak. Seçimler yaklaştıkça millet iradesi üzerinde adalete ve hakkaniyete dayanmayan ve de hiçbir faninin aklına gelmeyecek yeni icatlar yaparlarsa şaşırmamak lazım" diye yazdı.

Muhalefet partilerini oluşturan partilerden bazılarının "ittifakta yer almanın pek bir anlamı kalmadı" şeklinde duygu kırılması yaşamasının iktidarın beklediği sonuç olduğunun altını çizen Ocaktan, "Oysa tam aksine, muhalefet partilerinin ittifakı daha da güçlendirerek Cumhur İttifakı’nın millet iradesine ipotek koyma girişimine karşı “hodri meydan” demelerinin tam zamanı… Ayrıca unutmamak gerekiyor ki iktidarın seçim yasası hamlesi, aynı zamanda kendi içinde bir zaafı da barındırıyor; o da şudur: “Cumhurbaşkanlığını kaybediyoruz, bari parlamentoda üstünlüğü sağlayalım.”

İşte tam da bu yüzden Millet İttifakı’nın üçe-beşe bakmadan, esas itibariyle sistemi değiştirecek hedefe odaklanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...