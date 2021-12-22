Mehmet Ocaktan: Öyle anlaşılıyor ki "nas var, nas" sözü sadece dini siyasal mücadelenin bir aracı olarak kullanmaktan ibaretmiş

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara dövizlerini bozdurup, faize yatırmasına tavsiye ettiğini ve kur artışından farkı devletin karşılayacağının garantisini verdiğini belirterek, "Ekonomistler, faizlerin dövizle garanti altına alınma işleminin gizli bir faiz arttırımı olduğu ve aynı zamanda doların ekonomide temel bir belirleyici haline geldiği görüşündeler. Bu kararla Hazine’nin ağır bir yük altına sokulduğunu belirten ekonomistler, günün sonunda bu maceranın faturasını fakir halkın ödeyeceğine dikkat çekiyorlar. Bilindiği gibi 1970’li yıllarda da Dövize Çevrilebilir Mevduat (DÇM) uygulaması başlatılmış ve sonunda Türkiye 70 sente muhtaç hale getirilmişti" diye yazdı.

AKP'nin geçmişte yaşanan tecrübeleri yok sayarak, günü kurtarmak adına yeni bir macera hikâyesi yazdığına işaret eden Ocaktan, "Yeni bir macera başlarken herkesin merak ettiği soru şu; AK Parti iktidarı halka dövizlerini bozdurup paralarını faize yatırmalarını söylerken gerçekten ‘nasların gereklerine’ göre mi hareket ediyor, yoksa içine düştüğü çaresizlikten kurtulmak için ekonomik gerçeklere mi dönmeye çalışıyor?

Öyle anlaşılıyor ki “nas var, nas” sözü sadece dini siyasal mücadelenin bir aracı olarak kullanmaktan ibaretmiş. Kısacası iktidar demek istiyor ki “Evet nas var, ama siz yine de paranızı faize yatırın, eğer dolar artarsa daha fazla faiz alacaksınız, bunu garanti ediyorum”" ifadelerini kullandı.

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