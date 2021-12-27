Mehmet Ocaktan: Müslümanlar bu 'fetvacı' anlayıştan ve fetvalardan en kısa sürede kurtulmak zorunda

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman'ın 'kur korumalı TL mevduat' hesaplarına ilişkin "örtülü faiz değil hibe" açıklamasını değerlendirdiği yazısında, "Eğer Hayrettin Hoca, bu hibeden neden yoksulların değil de hep para sahiplerinin yararlandığını da açıklayabilirse eminim daha hayırlı bir iş yapmış olur…

Akıllara ziyan bu fetva karşısında kanaatim odur ki; Müslümanlar bu ‘fetvacı’ anlayıştan ve fetvalardan en kısa sürede kurtulmak zorundadırlar. Aksi taktirde Müslüman dünyanın, yüzyıllardır süren bu geri kalmışlık tablosundan kurtulması asla mümkün olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin büyük bir ekonomik yıkım yaşadığına işaret eden Ocaktan, rasyonel çözümler üretmek yerine "faiz sebep, enflasyon sonuç" gibi hiçbir iktidar teorisinde yer almayan fantezilerle sefaleri daha da derinleştirdiği belirterek, "Ama bir taraftan da kendi beceriksizliğini örtmek için “Sorumlu ben değilim, bütün bunları iç ve dış düşmanlar yapıyor” diyerek faturayı hayali düşmanlara kesip sefaleti seyretmeyi tercih ediyor" diye yazdı.

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