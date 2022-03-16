Mehmet Ocaktan: Millet muhalefet partilerine oy verecek, oylar iktidar partisine yazılacak

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Cumhur İttifakı'nın hazırladığı seçim yasası tasarısının en somut hedefinin DEVA ve Gelecek Partisi'nin önünü kesmek olduğunu belirterek, "Hazırlanan teklifte başka ne tür tuzaklar var henüz bilmiyoruz ama, anlaşılan o ki seçim kaybetme telaşına kapılan iktidar gözünü karartmış. Özellikle AK Parti tabanından oy alma ihtimali yüksek olan DEVA ve Gelecek Partisi için adeta adrese teslim bir yasa hazırlamış. Buradan anlaşılan şu; AK Parti sandıkta alamadığı oyları bu iki partinin oylarını arka kapıdan dolaşarak kendi hanesine yazdıracak… Yani millet muhalefet partilerine oy verecek ama, oylar iktidar partisine yazılacak" diye yazdı.

Muhalefetin, iktidar bloğunun çok önünde olduğunu, ekonomideki kötü gidişata çözüm üretemezse muhalefetin daha da yükseleceğini savunan Ocaktan, "Cumhur İttifakı mensuplarının şu günlerde yaşadıkları mutluluğun tadını doya doya çıkarmalarında yarar var. Çünkü siyasi tarihimiz şahittir ki millet, iktidarların kaybetme korkusuyla seçim yasalarında yaptıkları katakulli işleri asla affetmemiştir.

Biliyorum, hikayenin sonu göründüğü için iktidardan millet iradesine ‘çalım’ atan davranışlardan vazgeçmesini beklemenin bir anlamı yok artık. Ama keşke, 2013’e kadar ülkeye önemli hizmetler yapan AK Parti iktidarı kendini bu hallere düşünmeseydi" ifadelerini kullandı.

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