Mehmet Ocaktan: İslamcı medya şimdi de Tansu Çiller'in meziyetlerini keşfetmek için canla başla çalışıyor

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, AK Parti'nin Tansu Çiller'i patlatıp siyaset pazarına sürmeye çalıştığını belirterek, "Elbette herkesin olduğu gibi Çiller’in de yeniden siyasete dönmesinde hiçbir mahzur yok, bu bir tercih meselesi… Talihsizlik o ki AK Parti’nin bu parlatma ihalesine talip olması… Çünkü böyle bir durum hem siyaseten bir zaaf göstergesi, hem de son derece hazin…

Esas anlaşılması zor olan, AK Parti’nin toplum nezdindeki itibarını zedelediğini, ‘güç kaybettiği için Çiller’den bile medet umuyor’ algısı oluşturduğunu bile bile bu negatif yolda yürümeye devam ediyor olmasıdır" diye yazdı.

İslamcı medyanın Tansu Çiller'in meziyetlerini keşfetmek için canla başla çalıştığını dile getiren Ocaktan, "Muhtemelen AK Parti ve İslamcı medya da Çiller’in başarılarını(!) yeni keşfetmiş olmalı ki önümüzdeki seçimlerde bu eski başbakanımızın dehasından yararlanmak istiyor" ifadelerini kullandı.

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