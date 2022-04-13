Mehmet Ocaktan: İnsanlar, domatesi, biberi taneyle almaya devam ederlerse bunun sandıkta sonucu olacaktır

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, Türkiye'de seçmenin ideolojik aidiyetler ve itaat kültürüyle hareket ettiğini belirterek, "Hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan itiraf etmek gerekirse bugün yaşadıklarımızı tarihsel mirasımızdan bağımsız olarak düşünmek maalesef mümkün değildir. Bugün itibariyle ülkeyi yöneten iktidar, ekonomi bilimine adeta savaş açtığı için tarihinde görülmemiş derin bir ekonomik kriz yaşıyor. Ancak iktidar yoksulluğa çare ürütememesine rağmen hiçbir sorumluluk hissetmiyor ve bu yoksulluğu bir kader, hatta fazilet olarak satmada çok başarılı bir performans sergiliyor" diye yazdı.

Araştırma şirketlerinin sonuçlarında, AKP'nin yüzde 30'un altına düşmediğine işaret eden Ocaktan, "Maalesef yaşadığımız bu dramatik halin rasyonel bir izahı yok. Ancak unutmamak gerekiyor ki insanlar her gün daha da dayanılmaz hale gelen ekonomik kriz yüzünden domatesi, biberi, patlıcanı tane ile almaya devam ederlerse, bunun sandıkta mutlaka bir sonucu olacaktır.

Zira insanları sadece yoksulluk değil, ülkenin yaşadığı sıkıntılara rağmen üç-beş müteahhide aktarılan milyon dolarlar, siyasetçi-bürokrat tayfasına 4-5 yerden verilen ballı maaşlar, insanların gözlerinin içine baka baka “vur patlasın-çal oynasın” iftarları daha çok yaralıyor.

Dolayısıyla halkın sabrını daha fazla zorlamamak gerekiyor, öyle bir an gelir ki “lidere itaat” hurafeleri de çare olmayabilir…" ifadelerini kullandı.

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