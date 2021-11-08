Mehmet Ocaktan: Değişim fırsatını kaçırırsak, ekonomide, hukukta, özgürlüklerde yaşadığımız fukaralığın telafisi uzun yıllar mümkün olmayacaktır

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, iktidar hırsı yüzünden yapılan hukuksuzluklar, yolsuzluklar, hak gaspları ile yalancı bir dindarlık iklimi oluşturulduğunu belirterek, "Hukukun üstünlüğü, özgürlük, insan hakları ve rasyonel ekonomi gibi modern dünyanın ayakları yere basan değerleriyle yola çıkan AK parti artık bu değerlere savaş açan bir istikamete yöneldiği için hem ülkeyi derin bir yönetim krizine soktu, hem de toplumla bağlarını kopardı.

Maalesef bugün Türkiye ‘hukukun üstünlüğü’ endeksinde hiç de hak etmediği bir sıralamaya tabi olurken, ‘sefalet endeksi’nde de şampiyonluğa oynuyor." diye yazdı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizim muhafazakar dünyayla helalleşmemiz lazım, eksiğimiz var, oturup konuşmadık, derdinizi dinlemedik" sözlerine işaret eden Ocaktan, "Esas tehlike, toplumla bütün duygusal bağlarını koparan AK Parti iktidarının dini değerleri siyaset pazarına sürerek ülkenin içinde bulunduğu kabus dönemini temize çekmeye çalışmasıdır. Eğer bu değişim fırsatını kaçırırsak, şu anda ekonomide, hukukta, özgürlüklerde yaşadığımız fukaralığın telafisi uzun yıllar mümkün olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

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