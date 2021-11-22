Mehmet Ocaktan: Cumhurbaşkanı ayetler ve hadisler üzerinden muhafazakâr kesimleri motive ederek seçimlerde muhalefeti nasıl alt ederimin hesaplarını yapıyor

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, AKP'nin gerçekleştirdiği reformların, birer birer yok edildiğini belirterek, "Herhalde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yolsuzluğun, liyakatsizliğin, hukuksuzluğun, nepotizmin, ekonomide akıl dışılığın bu kadar ayyuka çıktığı bir dönem olmamıştır.

Ekonomi literatüründe bir örneği bulunmayan “Faiz sebep, enflasyon sonuç” fantezisi yüzünden yaşadığımız sefalet tablosuna bakmak bile ülkenin nasıl bir yönetim komedisi içinde olduğunu anlamak için yeterli olacaktır." diye yazdı.

İktidarla toplum arasındaki uçurumun her geçen gün biraz daha derinleştiğine işaret eden Ocaktan, "Cumhurbaşkanı ülkeyi yönetmekle mükelleftir, ayrıca yeni sisteme göre de halkın refah düzeyini arttırmak, işsizliği önlemek ve enflasyonu düşürmek zorundadır. Oysa cumhurbaşkanı esas görevlerini unutup ayetler ve hadisler üzerinden muhafazakar kesimleri motive ederek seçimlerde muhalefeti nasıl alt ederimin hesaplarını yapıyor. Ve garip bir şekilde bizzat kendi gerçekleştirdiği reformları inkar ediyor, hızla kendini yok ediyor…" ifadelerini kullandı.

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