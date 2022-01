Mehmet Ocaktan: Bu hikâyenin sonuna yaklaşıldığını ve hiç de mutlu bitmeyeceğini AK Parti dahil herkes görüyor

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "AK Parti aslında neyi kaybetti?" başlıklı yazısında, AKP iktidarını karşı Türkiye'nin hemen her yerinde tepkilerin yükseldiğini belirterek, "Aslında AK Parti memleketteki ekonomik sefaleti, zamları, hukuksuzlukları görmemek için gözlerini kapatmaya devam ediyor ama, bu hikayenin sonuna yaklaşıldığını ve hiç de mutlu bitmeyeceğini AK Parti dahil artık herkes görüyor.

Peki AK Parti’de cumhurbaşkanından bakanlara ve vekillere kadar her kademede yaşanan bu telaşı nasıl izah etmek gerekiyor? AK Parti neyi kaybetti ki her konuştuklarında ekonominin dengeleri bozuluyor, dolar tavan yapıyor ve ceplerimizdeki delik her geçen gün daha da büyüyor? Eğer ‘cumhurbaşkanı televizyonda konuşacak’ haberi duyulur duyulmaz döviz şahlanıyor, Türk parası dip yapıyorsa burada bir ‘güven’ sorunu var demektir. İşte AK Parti’nin kaybettiği esas değer budur." diye yazdı.

AKP'nın dış dünyada da güven erozyonu ile karşı karşıya olduğuna savunan Ocaktan, Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Katarlı mevkidaşıyla yaptığı basın toplantısındaki sözlerine işaret ederek, "Kaderin cilvesine bakın ki AK Parti’nin iyi günlerinde muhalefet ne söylese iktidara yarıyordu. Şimdi ise artık işler tersine döndü, iktidarın telaşla yaptığı her şey muhalefete yarıyor…" ifadelerini kullandı.

