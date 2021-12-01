Mehmet Ocaktan: BAE'yi 15 Temmuz'un finansörü ilan ettik, şimdi 10 milyar doların hatrına dostlukta zirve yapmış durumdayız

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, AKP iktidarının ülkeyi nasıl yöneteceğine ilişkin rasyonel projeleri olmadığı gibi dış politikada da ilkesi bulunmadığını belirterek, "Bu yüzden de dün şeytanlaştırdığı ülkeleri bugün ‘dost’ olarak bağrına basmakta bir beis görmemektedir" diye yazdı.

Türkiye'nin Mısır'la ilişkilerine işaret eden Ocaktan, "Birleşik Arap Emirliklerini “15 Temmuz’un finansörü” olarak ilan ettik, meydanlarda şeytanlaştırmanın dibini bulduk. Şimdi ise 10 milyar doların hatırına dostlukta zirve yapmış durumdayız. Aynı şekilde İsrail’e “One minute” diyerek meydan okuduk, bugün ise İsrail’in dostluğunu kazanabilmek için müthiş bir performans sergiliyoruz…

Türkiye’nin dış politikadaki çaresizliğini gözler önüne seren en önemli gösterge, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkmenistan dönüşünde gazetecilere söylediği sözlerdir. İsrail ve Mısır’la normalleşme sürecimiz sorulduğunda Cumhurbaşkanı’nın söyledikleri son derece açık. “Emirlikler ile aile hassasiyeti içinde” attığımız adımların benzerini, Mısır ve İsrail’le de atacağımızı söyledi. Bütün bu olup bitenler aslında Türkiye adına kaygı verici gelişmeler…" ifadelerini kullandı.

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