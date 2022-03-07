Mehmet Ocaktan: AKP 20 yıl sonra ilk kez 'kaybetme' endişesiyle tanışmış bulunuyor

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, AKP'nin ülkedeki yönetilemezlik sorununun nesnesi haline geldiğini ve ciddi bir güven sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Doğal olarak hikayesi zayıfladığı için kendi hedeflerinden çok, karşısında oluşan güçlü muhalefet ittifakına odaklanmayı tercih ediyor. Çünkü 20 yıl sonra ilk kez ‘kaybetme’ endişesiyle tanışmış bulunuyor.

İşte tam da bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemde yaptığı konuşmaların neredeyse hemen tamamında uzun uzun muhalefetle ilgili analizler yapma ihtiyacı hissediyor" diye yazdı.

Türkiye'nin derin bir ekonomik kriz yaşadığını ve iktidarın toplumun sıkıntılarını çözmek için umut ışığı vermediğine işaret eden Ocaktan, "Eğer AK Parti kendi genetiğini bozmadan geçmişte olduğu gibi sadece hizmete odaklansaydı bugün itibariyle topluma dönüp göğsünü gere gere “İşte ekonomik krizin, zamların, enflasyonun, işsizliğin olmadığı, özgürlüklerin alabildiğine genişlediği, adaletin terazisinin düzgün tarttığı bu Türkiye’yi biz inşa ettik” diyebilirdi. Bunun önünde hiçbir engelde de yoktu. Ama ne yazık ki AK Parti artık başka bir evrende yaşıyor. Bu yüzden de çok tuhaf bir şekilde, bugün sadece muhalefete muhalefet yapıyor…" ifadelerini kullandı.

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